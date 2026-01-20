Gwiazda urodziła ciężko chore bliźniaczki. Teraz ojciec dzieci ją zostawił. "Ucieka od problemu"

Jesy Nelson i jej partner Zion Foster zostali rodzicami bliźniaczek 15 maja 2025 roku. Dziewczynki, Ocean Jade i Story Monroe, przyszły na świat jako wcześniaki, co samo w sobie było dużym obciążeniem zdrowotnym. Mimo początkowych nadziei, niedawno wokalistka podzieliła się w mediach społecznościowych smutną wiadomością: bliźniaczki mają rdzeniowy zanik mięśni (SMA) typu 1, genetyczne schorzenie, które powoduje postępujące osłabienie mięśni i ciężkie komplikacje w rozwoju. Lekarze poinformowali, że dziewczynki "prawdopodobnie nigdy nie będą mogły chodzić". Brytyjska wokalistka znana z girlsbandu Little Mix opublikowała w związku z tym poruszające nagranie, w którym mówiła, że robi wszystko, by zapewnić córkom jak najlepsze leczenie i nadzieję na życie pomimo obciążenia chorobą. Piosenkarka i jej partner musieli zmienić swój dom oraz codzienność, by sprostać intensywnej opiece nad dziewczynkami, które wymagają np. respiratora i ciągłego monitorowania stanu zdrowia.

Niestety, tuż po tym, jak świat poznał dramatyczną sytuację zdrowotną bliźniaczek, pojawiły się kolejne wieści: Jesy Nelson i Zion Foster zakończyli swój związek. Para była razem od 2022 roku i zaręczyła się zaledwie cztery miesiące przed narodzinami córek. Według doniesień medialnych, chociaż formalny związek się zakończył i Jesy nie nosi już pierścionka zaręczynowego, oboje deklarują, iż pozostają w dobrych relacjach i skupiają się wspólnie na wychowaniu Ocean Jade i Story Monroe. Źródła tabloidu sugerują, że oboje chcą współpracować jako rodzice, a dobro dziewczynek ma pozostać priorytetem. Szczegóły poniżej.

Spekulacje i reakcje internautów. Jesy Nelson pozostawiona z chorymi dziećmi? "Ojciec ucieka od odpowiedzialności"

Rozstanie w tak trudnym momencie życia rodziny wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych i wśród fanów. Część internautów spekuluje, że decyzja o zakończeniu związku może wynikać z ogromnej presji, jaką stanowi opieka nad chorymi bliźniaczkami, inni zaś komentują, że rodzice muszą teraz wspólnie się wspierać, bez względu na status relacji. Nie brakuje zarówno wyrazów współczucia dla Jesy jako samotnej mamy, jak i obaw o to, czy oboje rodzice będą w stanie pogdzieć codzienne obowiązki z intensywną terapią dziewczynek. Jednocześnie wiele głosów w sieci podkreśla, że to naturalne, że pary przechodzą trudne chwile, ale kluczem jest to, jak radzą sobie w skomplikowanych sytuacjach - zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie i przyszłość najmłodszych.

Jesy Nelson, mimo osobistych problemów i zawodowych wyzwań, nadal pozostaje aktywna w mediach społecznościowych i otrzymuje ogromne wsparcie od fanów oraz innych artystów. W poprzednich tygodniach celebrytka otwarcie rozmawiała o SMA i praktycznych aspektach opieki nad bliźniaczkami, także w kontekście działań edukacyjnych i zdrowotnych. Na razie nie wiadomo, jak rozstanie wpłynie na codzienną opiekę nad dziećmi, ani czy Jesy lub Zion wypowiedzą się szerzej publicznie o powodach zakończenia związku. Jedno jest pewne: rodzina stoi teraz przed trudnymi wyzwaniami, a obserwatorzy ich historii trzymają kciuki za jak najlepsze rozwiązania dla maluszków i ich rodziców.

