Victoria Beckham UKRADŁA synowi show na jego weselu! Brooklyn upokorzony na oczach 500 gości. Mężczyzna wydał oświadczenie

Julita Buczek
2026-01-20 11:06

Rodzina idealna? Tylko na zdjęciach. Brooklyn Beckham właśnie postanowił rozliczyć… własną matkę. Według jego wersji wydarzeń Victoria Beckham podczas jego ślubu miała zamienić romantyczny moment młodej pary w osobisty występ, a on sam poczuł się jak statysta we własnym weselu. Szokujące doniesienia!

Od lat mówi się, że u Beckhamów coś zgrzyta, ale do tej pory były to głównie plotki. Rodzina konsekwentnie prezentowała się jako zgrany klan, w którym każdy problem rozwiązuje się uśmiechem do aparatu. Ten obraz pękł, gdy Brooklyn postanowił przemówić. I to nie byle jak! Chłopak wyciągnął najcięższe działa, opowiadając m.in. o wydarzeniu, które miało być świętem miłości, a według niego stało się zwykłą pokazówką.

Victoria Beckham UKRADŁA synowi show na jego weselu! Brooklyn ujawnia upokorzenie na oczach całego świata

Syn Victorii i Davida opublikował serię emocjonalnych relacji, w których zarzucił rodzicom tworzenie fałszywej fasady idealnej rodziny, nadmierne sterowanie jego życiem i psucie mu ślubu. Tego wielkiego, medialnego, wartego miliony dolarów wydarzenia z 2022 roku!

Brooklyn twierdzi, że jeden z kluczowych momentów ceremonii został mu po prostu odebrany. Pierwszy taniec z Nicolą Peltz, planowany jako romantyczna punkt wieczoru, miał nagle zmienić się w coś zupełnie innego. Według jego relacji, w decydującej chwili został wezwany na scenę, gdzie czekała już jego matka.

Victoria Beckham miała przejąć parkiet i zatańczyć z synem w sposób, który on sam określa jako niestosowny. Na oczach setek gości, fleszy i kamer. Brooklyn nie ukrywa, że poczuł się skrajnie niezręcznie i upokorzony. Romantyczny moment? Według niego: zrujnowany. Panna młoda? Zepchnięta na dalszy plan.

Moja mama przejęła nasz pierwszy taniec - ten zaplanowany od tygodni jako romantyczny taniec z moją żoną do piosenki o miłości. Na oczach 500 gości weselnych Marc Anthony wezwał mnie na scenę - w momencie, w którym zgodnie z planem miał odbyć się mój romantyczny taniec z żoną - lecz zamiast tego czekała tam moja mama, aby zatańczyć ze mną - napisał na InstaStories.

Jakby tego było mało, Beckham sugeruje, że to właśnie przez takie sytuacje postanowili z Nicolą odnowić przysięgę małżeńską, by "naprawić"  wspomnienia z dnia, który miał być jednym z najszczęśliwszych w ich życiu.

Tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej niekomfortowo, ani bardziej upokorzony (...) Chcieliśmy odnowić nasze przysięgi, aby stworzyć nowe wspomnienia z dnia ślubu - takie, które przyniosą nam radość i szczęście, a nie lęk i wstyd - czytamy w sieci.

