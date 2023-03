Podziarany Tata: Po miesiącu przerwy seks smakował jeszcze lepiej!

Youtuber w miesięczną podróż kamperem wyruszył najpierw z siostrą Agnieszką, którą w pewnym momencie zastąpił jego przyjaciel Mateusz. W domu została natomiast jego kochająca żona Pamela (30 l.) i dzieci - Nina (9 l.) i Bruno (5 l.). Celebryta przyznaje, że przemierzając Polskę kamperem, bardzo tęsknił za rodziną, której tym razem nie mógł ze sobą zabrać. - Największym problemem było dla mnie rozstanie z dziećmi. Miesiąc w trasie bez żony i dzieci był naprawdę ciężki. Na szczęście przetrwaliśmy to. Musiały nam wystarczyć telefony i wideorozmowy. Nie zabrałem do programu żony, ponieważ ktoś musiał zostać z dzieciakami - mówi „Super Expressowi” Podziarany Tata. A jak wytrzymał miesiąc bez seksu? - Musiałem radzić sobie sam… Na własną rękę - śmieje się Kuba. - Nie miałem z tym problemu. Po miesiącu przerwy seks z żoną smakował jeszcze lepiej - dodaje gwiazdor. Zapewnia, że nie był też zazdrosny o Pamelę, która została z pociechami. Ich związek oparty jest na zaufaniu i wielkiej miłości. - Tworzymy bardzo stabilny związek. Nawet jak jesteśmy razem to dajemy sobie przestrzeń na pasje i rozrywki. Nie ma między nami zazdrości ani żadnych podejrzeń. Kochamy się już od 15 lat, od 10 lat jesteśmy małżeństwem. Nasze pożegnanie było bardzo namiętne i musiało nam na długo wystarczyć - opowiada Kuba, który jest usatysfakcjonowany ze swojego pożycia małżeńskiego. - Seks jest dopełnieniem naszej wyjątkowej relacji. Nie nudzimy się ze sobą. Wiadomo, na co dzień nie zawsze mamy czas na bliskość, bo dzieciaki nas absorbują, ale dbamy, by ogień między nami nigdy nie wygasł. Mamy swoje rytuały. Zazwyczaj piątkowe wieczory są tylko dla nas. Nie zapominamy o sobie i intymności. Jesteśmy jak woda i ogień. Znakomicie się uzupełniamy - dodaje. Wierzy, że jego licealna miłość będzie taka jak jego rodziców. - Powtarzamy trochę historię moich rodziców. Tak jak oni poznaliśmy się w liceum. Chodziliśmy do jednej klasy, zakochaliśmy się w sobie i od tego momentu jesteśmy razem. Myślę, że nasz związek jest trwały, bo jego podstawą jest przyjaźń. Do tego dochodzi intymność i wszystko doskonale ze sobą gra - zauważa Podziarany Tata. Przyznaje też, że w kwestii potomstwa nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. - Chciałbym, że by nasza rodzina jeszcze się powiększyła, ale teraz dajemy sobie w tej kwestii chwilę oddechu. Mamy w planach podróże z naszymi odchowanymi dziećmi. Jak odpoczniemy to może jeszcze wrócimy do pieluch - uśmiecha się Kuba.

