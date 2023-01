Pogrzeb Andrzeja Szopy. Znamy termin i ostatnią wolę aktora "Klanu"

31 grudnia zmarł Andrzej Szopa. Gwiazdor, którego ludzie pokochali m.in. z role w takich produkcjach jak "Klan", "Czas honoru" czy "Plebania", ostatnie lata swojego życia spędził w domu opieki w Skolimowie. Wszystko z powodu choroby i braku możliwości poruszania się o własnych siłach. Jak już informowaliśmy, w momencie śmierci przy aktorze była jego ukochana żona Izabela, która trzymała go za rękę. Rodzina i przyjaciele zmarłego, nie mogą pogodzić się z jego odejściem. Postanowili spełnić jego ostatnią wolę.

- Kochał życie, podróże i teatr, długo marzył, że wygra z chorobą i jeszcze kiedyś wrócić na deski swojego ukochanego Kwadratu. Zaczarowaną Dorożką Gałczyńskiego dostał się do Łódzkiej filmówki, czasem mówił że kiedyś odjedzie nią na tamten świat… Do żony Izabeli, która czuwała przy nim do końca, żartował, że chce spocząć blisko, żeby słyszał jak zaprasza go rano na kawę. Będzie pochowany w Milanówku gdzie przeżyli razem wiele lat - mówi nam przyjaciółka rodziny.

W środę 11 stycznia poznaliśmy szczegóły pogrzebu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 stycznia 2023 roku (piątek). Msza Św. żałobna odprawiona zostanie o godz 12.00 w kościele Św. Jadwigi w Milanówku przy ul. Tadeusza Kościuszki 41., po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz miejscowy. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach, pogrążeni w smutku: Żona z Rodziną i Przyjaciółmi.