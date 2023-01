Black Eyed Peas z tęczowymi opaskami na scenie Sylwestra Marzeń. Ważny gest. To jeszcze nie koniec

Andrzej Szopa nie żyje. Polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy odszedł w Skolimowie. "Ukochana żona Iza trzymała go za rękę"

Andrzej Szopa (+70 l.) nie żyje! "Super Express" dotarł do smutnych wiadomości. Uwielbiany przez widzów teatralnych i telewizyjnych aktor odszedł w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Jak udało nam się dowiedzieć, gwiazdor zmarł 31 grudnia wieczorem otoczony bliskimi. - Andrzej zmarł wczoraj około godz 20:40. Była przy nim ukochana żona Iza, która trzymała go za rękę. Obecni byli również jego bliskich przyjaciele. Andrzej od dłuższego czasu nie wstawał z łóżka. Jego stan zdrowia w ostatnich dniach się pogorszył. Umierał zaopiekowany, wśród najbliższych mu osób. Dostał ostatnie namaszczenie - usłyszeliśmy w Skolimowie. Andrzej Szopa kochał teatr i ma na koncie mnóstwo ról zarówno na scenach polskich, jak i amerykańskich. Grał na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu, a od 1998 roku był aktorem Teatru Kwadrat w Warszawie. Występował również w USA, gdzie mieszkał przez 10 lat. Grał w teatrach w Chicago czy w Nowym Jorku.

Zmarł Andrzej Szopa. Występował nie tylko w polskich serialach. W ostatnich latach mieszkał w Skolimowie

Widzowie uwielbiali Andrzeja Szopę również za role w licznych popularnych serialach, takich jak "Klan", "Samo życie", "Czas honoru" czy "Plebania". Nie wszyscy pamiętają, że ten wszechstronny artysta miał też na koncie liczne role dubbingowe. Jego głos mogliśmy usłyszeć m.in. w "Hobbicie", filmach o Harrym Potterze czy w "O czym szumią wierzby". Chętnie udzielał się także w akcjach charytatywnych. Od 2016 roku Andrzej Szopa mieszkał w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie pod Warszawą. Podczas operacji kręgosłupa w USA doznał udaru i od tamtej pory poruszał się na wózku inwalidzkim. Andrzeja Szopę opłakują żona Izabela oraz jego dorosła córka.

Sonda Oglądasz "Klan"? TAK NIE

STOPOVER: Director Joanna Brodawka-Zygmunt, follows Andrzej Szopa, one of the youngest residents of the House for retired Polish Artists in Skolimów (Actors House), to reveal the realities of its inhabitants. "Stopover" is a 2020 official selection. Passes on sale now! pic.twitter.com/jXTQPECAk2— CASCADIA Film Fest (@CASCADIAIWFF) May 17, 2020

QUIZ. Jak dobrze pamiętasz stare odcinki "Klanu"? Quiz dla znawców tematu! Pytanie 1 z 10 Pięć postaci z "Klanu" to rodzeństwo. Jakie to postaci? Elżbieta, Paweł, Monika, Ryszard i Dorota Elżbieta, Paweł, Monika, Ryszard i Jacek Elżbieta, Paweł, Monika, Grażyna i Dorota Dalej