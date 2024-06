Pilny komunikat od księdza na pogrzebie Barbary Sienkiewicz! Wszyscy to słyszeli

Córka Kieślowskiego ujawniła prawdę. "Chciałam mieć ojca podobnego do ojców innych dzieci"

Barbara Sienkiewicz zmarła w nocy z 6 na 7 czerwca w wieku 69 lat. Aktorka występowała w kilku znanych polskich serialach (m.in. w "Klanie", "M jak miłość" i "Ranczu"), ale nie były to zbyt rozbudowane role. Popularność przyniosło jej to, że urodziła bliźniaki, mając 60 lat. Została wówczas okrzyknięta "najstarszą matką w Polsce". Z pogrzebem Barbary Sienkiewicz były spore kłopoty. W pomoc przy organizacji ostatniej drogi zaangażował się Związek Artystów Scen Polskich, ale miał on związane ręce. - Mamy problem, bo pani Barbara nie wyznaczyła nikogo na spadkobiercę. Nie ma zatem żadnej osoby, która mogłaby pobrać zasiłek pogrzebowy i zorganizować pogrzeb - mówiła w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl Beata Bauer z sekretariatu Biura ZASP. Ciało Barbary Sienkiewicz długo leżało w kostnicy. W końcu jednak udało zorganizować pogrzeb.

Pilny komunika księdza na pogrzebie Barbary Sienkiewicz

Ostatnie pożegnanie aktorki rozpoczęło się od żałobnej mszy świętej w kaplicy ulokowanej na terenie Cmentarza Północnego w Warszawie (tu przeczytasz relację z pogrzebu Barbary Sienkiewicz). Nagle odprawiający nabożeństwo ksiądz przekazał pilny komunikat. Wszyscy słyszeli to, co powiedział duchowny. Informację przekazujemy dalej, bo może zainteresować także tych, którzy nie mogli uczestniczyć w pogrzebie Barbary Sienkiewicz. Chodzi o upamiętnienie i modlitwę za zmarłą aktorkę. Ksiądz ogłosił, że specjalna msza za Barbarę Sienkiewicz odbędzie się 18 lipca 2024 roku o godzinie 10:00 w kościele parafialnym znajdującym się nieopodal kaplicy, w której rozpoczęło się ostatnie pożegnanie "najstarszej matki w Polsce". Po "kościelnej" części pogrzebu żałobnicy udali się do grobu aktorki na Cmentarzu Północnym, gdzie została ona pochowana. Na koniec uroczystości z głośników wybrzmiała jeszcze przejmująca instrumentalna muzyka.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Barbary Sienkiewicz, który odbył się 27 czerwca 2024 roku w Warszawie