Pogrzeb Elżbiety Zającówny. Ostatnie pożegnanie potrwa dwa dni! Podano szczegóły

Wielka wpadka w "Tańcu z Gwiazdami". Szok, co zrobił Filip Bobek

Tomasz Jakubiak wyjawił ile waży! Smutna prawda o tym, co widzi w lustrze...

Pogrzeb Elżbiety Zającówny. Uroczystości potrwają dwa dni

Komunikat w sprawie pogrzebu Elżbiety Zającówny przekazał Związek Artystów Scen Polskich. - Pogrzeb Elżbiety Zającównej. Msza święta żałobna odbędzie się w środę w 6 listopada 2024 r. o 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy placu Teatralnym 18. Aktorka 7 listopada o 13:40 spocznie na cmentarzu Grębałów w Krakowie (ul. Karola Darwina 1) - czytamy na profilu związku na Facebooku. Do wpisu dołączony został nekrolog. Przypomnijmy, że Elżbieta Zającówna zmarła w czwartek, 28 października. Słynna aktorka miała 66 lat. Przed śmiercią ciężko chorowała. W przejmującej rozmowie z magazynem "Viva" wyjawiła, że, gdy dowiedziała się o chorobie, zrozumiała, "co jest w życiu najważniejsze". - Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie - dodała Elżbieta Zającówna. Wielki smutek z powodu odejścia koleżanki wyraziło w mediach społecznościowych wielu znakomitych polskich artystów, m.in. Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski czy Mateusz Damięcki, który jako młody chłopak grał z Elżbietą Zającówną w serialu "Matki, żony i kochanki".

Zobacz pod artykułem naszą galerię: Tak zmieniała się Zającówna przez lata

Śledztwo po śmierci Elżbiety Zającówny

Po śmierci Elżbiety Zającówny prokuratura wszczęła śledztwo. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Chodzi o standardową procedurę. Stosowana jest ona wówczas, gdy ujawniane są zwłoki przy braku świadków śmierci. Zarządzona została sekcja zwłok, która ma odpowiedzieć, jak zmarła Elżbieta Zającówna. Z informacji przekazanych nam przez prokuraturę wynika, że ciało aktorki znalazła jej córka.

Ciało kobiety zostało znalezione w mieszkaniu, do którego weszła jej córka

- przekazał prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Kim była Elżbieta Zającówna? Role, mąż, córka

Elżbieta Zającówna na swoim koncie miała wiele niezapomnianych ról. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1981 roku - od razu w filmie, który przeszedł do historii polskiej kinematografii. Chodzi o słynny "Vabank" Juliusza Machulskiego. Elżbieta Zającówna zagrała też w kontynuacji filmu - "Vabank 2, czyli riposta". Aktorkę mogliśmy zobaczyć także w innych kultowych produkcjach, min. w "C.K. Dezerterzy" czy "Seksmisji". Wielką popularność Elżbiecie Zającównie przyniosła rola w kultowym już serialu TVP - "Matki, żony i kochanki". Zmarła aktorka wcieliła się tam w postać Hanki Trzebuchowskiej. Prywatnie Elżbieta Zającówna była żoną znanego satyryka - Krzysztofa Jaroszyńskiego. Miała z nim córkę Gabrielę.