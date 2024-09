Pogrzeb Felicjana Andrzejczaka. Żona przy grobie wyjawiła, jaki naprawdę był jej mąż!

Felicjan Andrzejczak zmarł 18 września. Początkowo niektóre media podawały, śmierć legendarnego wokalisty Budki Suflera nastąpiła dzień wcześniej. Wątpliwości rozwiał nekrolog, w którym ujawniono prawdę o dacie śmierci wykonawczy słynnej "Jolki". Na pogrzebie Felicjana Andrzejczaka pojawili się m.in. jego koledzy z grupy Budka Suflera: Tomasz Zeliszewski i Mieczysław "Mechanik" Jurecki. Wśród żałobników dostrzegliśmy także wdowę po Romualdzie Lipce i gwiazdora serialu "Ranczo" Jacka Kawalca, który od 2022 roku śpiewa z lubelską kapelą. Po mszy św. trumna z ciałem Felicjana Andrzejczaka złożona została w grobie w Alei Zasłużonych cmentarza w Świebodzinie. Podczas uroczystości pogrzebowych głos zabrała żona artysty, którą Felicjan Andrzejczak poślubił w 1970 roku. Pani Jadwiga była z nim do końca.

Zdjęcia z pogrzebu Felicjana Andrzejczaka prezentujemy w naszej galerii pod artykułem

W trakcie poruszającego przemówienia żona piosenkarza zwróciła uwagę na stosunek Felicjana Andrzejczaka do fanów. Wyjawiła także prawdę o rodzinie i o tym, jak ważni dla jej zmarłego męża byli najbliżsi. Słowa pani Jadwigi cytuje portal Goniec.pl. Jaki naprawdę był Felicjan Andrzejczak?

Kochał swoich fanów jak własną rodzinę. Kochał to, co robił, i bawił się tym, co robił. To było jego życie. Jednak najważniejsza była rodzina, dzieci, wnuki, dom, do którego wracał po koncercie nawet w nocy, żeby być u siebie. Dzięki Ci kochanie za 54 lata wspólnego życia. Kochamy Cię