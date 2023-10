Anna Mucha miażdży Jarosława Kaczyńskiego! Potworny łomot. "To jest hit"

Janusz Grudziński, legendarny muzyk zespołu Kult, książę polskiego rocka, zmarł 2 października. Artysta współtworzył aż 16 płyt zespołu, w którym śpiewa Kazik Staszewski. W kapeli występował do 2020 roku. Janusz Grudziński występował także solowo jako Xsiążę Warszawski, komponował też muzykę filmową. O śmierci kolegi poinformowali w poruszającym wpisie m.in. członkowie grupy Kult. - Przyjaciele... przepełnieni smutkiem, bólem i niedowierzaniem z przykrością informujemy, że wczoraj wieczorem zmarł Janusz Grudziński, nasz kolega, który od jesieni 1982 do 2020 roku był charyzmatyczną częścią grupy Kult. Kompozytor, klawiszowiec, erudyta, człowiek kochający wolność; był współkompozytorem wielu przebojów Kultu oraz muzyki filmowej. Pragniemy przekazać wyrazy głębokiego współczucia córce Ninie, wnuczkowi Maurycemu, siostrze Beacie i najbliższym Jankowi osobom. Jasiu na zawsze pozostanie w naszej pamięci, takim, jakim zapamiętaliśmy go, kiedy był z nami przez te wszystkie lata; wspólnych koncertów, tras, prób, płyt i klipów - czytamy.

Kiedy pogrzeb Janusza Grudzińskiego? Fani zaniepokojeni, od śmierci minęły ponad dwa tygodnie

Na profilu Janusza Grudzińskiego na Facebooku kilka dni temu pojawiła się informacja o specjalnej mszy św. za muzyka. Odbyła się ona 13 października. Niestety do tej pory nie ukazała się wiadomość o terminie pogrzebu muzyka Kultu. We wspomnianym wpisie czytamy tylko, że "data pogrzebu nie jest jeszcze znana". Fani, którzy chcieliby uczestniczyć w ostatniej drodze Janusza Grudzińskiego, są zaniepokojeni. W końcu od śmierci księcia polskiego rocka minęły już ponad dwa tygodnie! Mamy nadzieje, że wkrótce pojawią się nowe informacje na temat pogrzebu Janusza Grudzińskiego.

Zobacz naszą galerię: Nie żyje Janusz Grudziński