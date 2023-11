Pogrzeb Macieja Damięckiego. Córka aktora pokazała własnoręcznie wykonany nekrolog

Kilka dni temu informowaliśmy, że może być problem z pogrzebem Macieja Damięckiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Wszystko przez przedłużający się remont Alei Zasłużonych, która pierwotnie miała trwać do 31 października, jednak ostateczny koniec prac przeniesiono na 20 grudnia. Obecnie przy grobach, gdzie spoczywają znani Polacy ustawione jest rusztowanie, a mogiły przykryte są folią. Tak jest także w przypadku grobu Dobiesława Damięckiego i jego żony Ireny Górskiej-Damięckiej, rodziców Macieja i Damiana Damięckich. Na czas pogrzebu aktora znanego z "Plebanii i "M jak miłość" utrudnienia przy grobie będą zniesione.

Ostatnie pożegnanie Macieja Damięckiego odbędzie się 29 listopada o godz. 12:00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Staruch Powązkach w Warszawie. - Prosimy o życzliwy uśmiech i ciepłe wspomnienie o naszym Maćku - czytamy w nekrologu wykonanym przez jego córkę, Matyldę Damięcką. Aktorka znana z "Na Wspólnej" umieściła go na swoim profilu na Instagramie "Thegirlwhofellonearth", gdzie pokazuje swoje graficzne prace odnoszące się do aktualnych wydarzeń. - Tato co robisz? - robię drzwi do lasu - okrasiła swój wpis o terminie pogrzebu Matylda Damięcka.