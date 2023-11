Odwiedziliśmy grób Damięckich na Starych Powązkach. Nie wygląda to dobrze. Co z pogrzebem Macieja Damięckiego? [ZDJĘCIA]

Na konto Maleńczuka wszedł komornik. To skutki ataku na działacza pro-life

Mateusz Damięcki po śmierci ojca zaapelował do mężczyzn. Poruszające słowa aktora: "Nie ma stawki większej niż życie"

Wiadomość o śmierci Macieja Damięckiego, przekazana przez dzieci aktora - Mateusza i Matyldę, wstrząsnęła światem artystycznym. Tym bardziej, że aktor do końca zdawał się być w pełni sił, regularnie pojawiał się na planie "M jak miłość", a 11 listopada wystąpił na deskach teatralnych, jak się potem okazało w swoim ostatnim spektaklu. Szczegóły pochówku aktora nie zostały jeszcze poddane, podobnie jak przyczyna śmierci. Jednak w opublikowanym w niedzielę, 19 listopada, nagraniu Mateusz Damięcki w poruszający sposób nawiązał do ojca i jego, apelując do mężczyzn, żeby się badali w ramach corocznej akcji movember. Maciej Damięcki dwukrotnie bowiem pokonał chorobę nowotworową - w dzieciństwie miał guza tarczycy, potem w dojrzałym życiu zwalczył raka prostaty.

Grób rodziny Damięckich na warszawskich Starych Powązkach zakryty foliami. Trwa remont

W piątek, 17 listopada, informowaliśmy o tym, że z pochówkiem aktora w rodzinnym grobie na Starych Powązkach może być problem. W związku z prowadzonymi tam pracami remontowymi groby w Alei Zasłużonych są osłonięte i nie tak dostępne, jak wymagałoby tego uroczystości pogrzebowe aktora, które z pewnością zgromadza tłumy. Dziś odwiedziliśmy grób Ireny Górskiej Damięckiej i Dobiesława Damięckiego. Jak wiele pomników wokół jest on przykryty warstwami foli i mało dostępny. Jego stan widać na zamieszczonych w galerii zdjęciach. Z niecierpliwością oczekujemy więc decyzji rodziny w sprawie pochówku. O szczegółach będziemy informować.

