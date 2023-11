Pogrzeb Macieja Damięckiego. Czy aktor spocznie w grobie rodziców w Alei Zasłużonych…

Znacie go?

O śmierci Macieja Damięckiego dowiedzieliśmy się w piątek, 17 października, w godzinach popołudniowych. Krótkie, ale pełne wyrazu wpisy zamieściły na swoich profilach dzieci artysty - Matylda i Mateusz. Wkrótce potem informacja pojawiła się także na profilu Związku Artystów Scen Polskich. "Z przykrością informujemy, że odszedł Maciej Damięcki - wspaniały aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, znany z występów w takich filmach jak "Rozmowy kontrolowane" czy "Ciało". Widzowie zapamiętali go również z ról w serialach "Stawka większa niż życie", "Czas honoru", "Chłopi" i "Ekstradycja", "Plebania". Zawsze uśmiechnięty i pełen empatii dla koleżanek i kolegów. Będzie nam Go bardzo brakowało [*]" - czytamy we wpisie.

Pogrzeb Macieja Damięckiego. Spocznie w rodzinnym grobie na Powązkach?

Grób rodziny Damięckich znajduje się w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Charakterystyczny, okazały pomnik jest znany wielu warszawiakom. To tu, co roku w Dzień Wszystkich Świętych można było spotkać zarówno pana Macieja, jak i jego brata Damiana wraz z rodzinami. Nie tylko odwiedzali rodziców i dziadków - aktorów Irenę Górską-Damięcką i Dobiesława Damięckiego, ale także brali udział w kweście na rzecz ratowania zabytkowych grobów cmentarza. W galerii nad tekstem można obejrzeć zdjęcia z kwest przy wspomnianym grobie.

Naturalne byłoby, gdyby aktor spoczął wraz z rodzicami, jednak pojawia się problem natury logistycznej. Wciąż trwa remont zabytkowego muru Katakumb na Starych Powązkach. Z tego powodu utrudniony jest dostęp do pomników usytuowanych wzdłuż remontowanego zabytku. Jak informowaliśmy pod koniec października, groby znanych Polaków położone w Alei Zasłużonych są cały czas osłonięte folią i niedostępne.

Możliwe, że w tej sytuacji rodzina zdecyduje się na pochówek w innym miejscu. Drugą możliwością jest złożenie prochów artysty w grobie jego pierwszej żony, Anity Dymszówny, córki Adolfa Dymszy. Aktorka spoczywa na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. O dacie i szczegółach pogrzebu Macieja Damięckiego będziemy informować na bieżąco.

