Będzie afera!

Patriotyczny akcent na pogrzebie żony Jerzego Urbana Małgorzaty Daniszewskiej. Dołożyli do pieca!

Pogrzeb Małgorzaty Daniszewskiej, żony Jerzego Urbana, wieloletniego redaktora naczelnego tygodnika "Nie" i rzecznika rządu podczas stanu wojennego, odbył się na Starych Powązkach w Warszawie. Uroczystość miała świecki charakter. W trakcie pogrzebu żony Jerzego Urbana pojawił się patriotyczny akcent, co zapewne rozsierdziło wrogów jej męża. Żałobnicy dołożyli to pieca! To nie przejdzie bez echa. Będzie afera!