Pogrzeb Stanisława Brudnego. Szczególne miejsce i specjalna trumna

Stanisław Brudny tydzień przed śmiercią był na próbie spektaklu

Polska kultura w styczniu 2025 roku straciła kolejną wielką postać. W poniedziałek, 13 stycznia, Teatr Śląski w Katowicach i Teatr Studio w Warszawie poinformowało tym, że nie żyje Stanisław Brudny. Aktor na swoim koncie miał niezliczoną ilość ról teatralnych, filmowych i serialowych. 10 dni przed jego śmiercią miała miejsce premiera filmu "Dalej jazda!" Mariusza Kuczewskiego, czyli ostatniej produkcji, w której zagrał Stanisław Brudny. Z kolei 6 stycznia (czyli tydzień przed odejściem) artysta pojawił się jeszcze na próbie do spektaklu "Berlin Alexanderplatz", co upamiętnił Bartosz Porczyk.

Dziś odszedł piękny człowiek, wielki aktor i artysta. Stanisław Brudny. W poniedziałek zagraliśmy ostatni spektakl. Patrzyłem na Niego z czułością, podziwem i przeczuciem (niestety) ostatniego spotkania. "Dziękuję, że mnie tutaj przyjąłeś…’" - powiedział do niego mój sceniczny bohater. Ucałowałem Stasia dłoń i grałem dalej. Dziękuję , że mogłem obcować z tym pięknym człowiekiem, ucząc się od niego zawodu i życia. Zdjęcie 2 - ostatnia próba

- napisał na Instagramie aktor.

Pogrzeb Stanisława Brudnego, Data, miejsce, trumna

Stanisław Brudny na długo przed śmiercią zaplanował swój pogrzeb. Miał nawet przygotowane cztery deski na specjalną trumnę. Pochodziły one z drzewa, które zostało zasadzone w dniu urodzin aktora. W rozmowie z Remigiuszem Grzelą do książki "To, co najważniejsze" Brudny mówił, że jego pogrzeb ma się odbyć w Pilźnie, czyli miejscu dla niego szczególnym - mieście, w którym się urodził, i z którym był emocjonalnie związany. - Tam jest grób rodzinny, żonę też tam przewiozłem. Bardzo ładny cmentarz - argumentował. Pogrzeb Stanisława Brudnego odbędzie się w sobotę, 18 stycznia, o godz. 12.00 w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Pilźnie przy ulicy Lwowskiej 3. Po mszy ciało aktora zostanie odprowadzone do grobu rodzinnego na pobliskim cmentarzu parafialnym.

Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że w dniu 13 stycznia 2025 r. odszedł od nas przeżywszy 94 lata nasz ukochany Tata, Dziadziuś i Wujek śp. Stanisław Brudny, aktor

- czytamy w nekrologu, pod którym podpisała się rodzina Stanisława Brudnego.

W naszej galerii prezentujemy ostatnie zdjęcia Stanisława Brudnego