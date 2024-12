Pogrzeb Stanisława Tyma. Nie było księdza. Szok, kto zamiast kapłana poprowadził ceremonię! Słynna postać

Pogrzeb Stanisława Tyma odbył we wtorek, 17 grudnia, czyli 11 dni po jego śmierci. Dla niektórych żałobników zaskoczeniem mogło być to, ze uroczystość miała świecki charakter. Część osób była także zdzwiona tym, że na pogrzebie Stanisława Tyma nie mogli dostrzec trumny. Zamiast jej znalazła się piękna marmurowa urna. Prawdziwą sensację wzbudziło jednak ogromne zdjęcie ukochanego psa aktora. Z racji tego, że w pogrzebie Stanisława Tyma nie uczestniczył ksiądz, ceremonię poprowadziła osoba świecka. Rodzina wybrała do tej roli Wiktora Zborowskiego. Nie był to przypadek...

Przemówienie słynnego aktora było wspaniałe. Widać było, że Wiktor Zborowski mówił prosto z serca i że Stanisław Tym naprawdę był mu bardzo bliski. Żałobnikom te słowa na długo zostaną w pamięci.

Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc. Taką formułka witał mnie Stasio, jak dzwoniliśmy do siebie w ostatnich latach, a dzwoniliśmy bardzo czesto. (...) Uświadomiłem sobie, że o mały włos byśmy byli absolwentami tej samej szkoły. Do legendy przeszła jego rozmowa z profesorem Michałowskim. Zobaczył Stasia ponurego i mówi do niego: "Stasieńku kochany, co taka mina? A on: "wyrzucili mnie". Profesor: "Jak to wyrzucili, dlaczego? Jezus Maria". Stasio odpowiada: "Miałem trzy oceny niedostateczne". Profesor: "Stasieńku, nie przejmuj sie tym zupełnie. Machnij na to ręką". (...) Na to Stasio: "No i pan profesor dał mi niedostateczny. Pan profesor Michałowski". Profesor: "No bo ty się Stasieńku strasznie o*******ał". I od tego momentu Stasio stał się najbardziej zapracowanym człowiekiem, jakiego znam.