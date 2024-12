Smutny koniec Stanisława Tyma. "Nie mógł chodzić. Nie miał już siły". Nie zdążył spotkać się z bliską osobą

Stanisław Tym zmarł na początku grudnia po długiej chorobie. Dopiero gdy odszedł, wyszło na jaw, że od dawna chorował i wiele czasu spędzał w szpitalach. Wówczas jego domem zajmowała się gosposia, która dbała też o psy aktora. Był do nich bardzo przywiązany.

O ostatnich chwilach życia Stanisława Tyma opowiedziała jego przyjaciółka i aktorka, z którą grał przed laty - Krystyna Podleska. Jak wyjawiła, Tym co i rusz przygarniał bezpańskie psy, ale w pewnym momencie miał ich już tak wiele, że przestał to robić.

Niestety w końcu do tego doszło, jednak według przyjaciółki Tyma, zwierzaki "mają dom i miłość".

Krystyna Podleska i Stanisław Tym przed laty zagrali razem w kultowym "Misiu". Ona wcieliła się w Aleksandrę Kozeł, kochankę Ochódzkiego, Tym był samym Ryszardem Ochódzkim.

Nasza znajomość nie skończyła się na tych słynnych scenach z "Misia", bo myśmy przyjaźnili się potem całe życie. Nigdy nie straciliśmy kontaktu. To był fantastyczny człowiek i to był zaszczyt się z nim przyjaźnić. To był bardzo mądry, inteligentny, twórczy i dowcipny człowiek. Wyjątkowa postać - Podleska chwaliła Tyma w rozmowie z "Faktem".

Opowiedziała o ostatnich chwilach życia drogiego przyjaciela. Niestety ta dwójka nie zdążyła spotkać się przed śmiercią aktora, chodź Podleska bardzo tego chciała.

Koniec jego życia był ciężki, choć się nie skarżył. Niestety nie mógł chodzić przez chorobę i był na wózku. Z pewnością dla tak silnego mężczyzny była to trudna sytuacja, ale on dowcipkował do końca. Przykre jest to, że coraz mniej już takich osób. Odchodzi pewna generacja, generacja ludzi, którzy mieli ciężkie życie i nie byli rozpieszczeni, ale przez to byli silni. To byli mężczyźni, których podziwiałam. Stasia się nie zastąpi, to unikat. Bardzo chciałam, by odwiedził mnie w Hiszpanii, gdzie teraz mieszkam, niestety nie miał już siły i nie chodził. Nie zdążyliśmy się więc spotkać - zdradziła Podleska