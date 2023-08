Pojedynek na dekolty. Gwiazda "Barw szczęścia", a może aktorka "Na Wspólnej"?

TVP startuje z nowym programem religijnym! To reality-show o trzech zakonnicach!

- Od teraz wprowadzam zasadę, że powyżej 30°C w cieniu nie wolno pozdrawiać ciepło, cieplutko ani gorąco, bo wcale nie robi się dzięki temu milej a wręcz odwrotnie. Te słowa powinny być zakazane, użycie ich w jakimkolwiek kontekście karane chłostą albo jeszcze lepiej - siedzeniem w pokoju z wielkiej płyty na 5 piętrze przy ruchliwej ulicy pomiędzy 12 a 15 od strony słońca. Zwłaszcza, jeśli użyje ich bezczel z klimatyzowanego pomieszczenia, ten niech siedzi od 11. Zamiast tego, gdy chce się być miłym, trzeba pozdrawiać chłodno, zimno, a jeśli jest się w zażyłych relacjach, to wręcz lodowato. Nie mówcie, że to głupie. Umysł ludzki głupieje powyżej 30 stopni, powyżej 33 już w ogóle nic nie ogarnia, a gdy (jak dziś) jest 35 stopni, to nic nie wydaje się bardziej rozsądne jak siedzieć na golasa w najbliższym lodowatym górskim strumieniu.No ciekawe, kto zaprzeczy - napisała Anna Powierza na Instagramie.

Na upały nie narzekały natomiast Wiktoria Gąsiewska, która ostatnie dni wakacji spędzała razem z chłopakiem, aktorem Jasperem Sołtysiewiczem, nad Morzem Bałtyckim. Katarzyna Chorzępa poleciała z przyjaciółmi na wybrzeże Costa Blanca w Hiszpanii, Izabela Zwierzyńska była z partnerem w Portugalii, a Pola Porter pokazała się w bikini podczas pobytu we Włoszek w regionie Apulia. W bikini pokazała się także Roksana Węgiel.

