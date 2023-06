Polak ukradł z grobu zwłoki słynnego aktora. Trumna była ukryta w polu kukurydzy

To, co zrobiła Doda, przejdzie do historii! Nigdy byśmy nie podejrzewali, ale to na 100 proc. ona

Charlie Chaplin był wielką gwiazdą, dzięki czemu miał tabuny kochanek. Aktor czterokrotnie się żenił. Pierwszą żonę, Mildred Harris (1901-1944) bardzo źle traktował i namawiał ją nawet do aborcji. Ich syn Norman zmarł wkrótce po urodzeniu w 1919 roku i został pochowany na cmentarzu Inglewood Park w Kalifornii. Kolejną jego żoną była inna aktorka, Lita Grey (1908-1995) - pochowana na Valhalla Memorial Park w Los Angeles, z która miał dwóch synów. Jeden z nich, Charles Spencer Chaplin Jr. (1925-1968) spoczął na słynnym cmentarzu Hollywood Forever, gdzie pochowana jest także matka Charliego, Hannah Harriet Pedlingham Hill (1865-1928), którą w filmie "Chaplin" zagrała... jej wnuczka, Geraldine Chaplin. Trzecia żona aktora, gwiazda Hollywood Paulette Goddard (1910-1990), pochowana została natomiast na cmentarzu Ronco sopra Ascona w Szwajcarii.

W Szwajcarii spoczywa także brat aktora, Sydney Chaplin (1885-1965) - cmentarz Clarens-Montreux oraz sam Charlie Chaplin i jego żona Oona. Ojciec mistrza komedii, Charles Spencer Chaplin Sr. (1963-1901), pochowany został natomiast w ojczyźnie, na cmentarzu Lambeth pod Londynem.

Grób Charlie Chaplina

Pogrzeb gwiazdora odbył się w obrządku anglikańskim. Chaplin został pochowany na cmentarzu w Corsier-sur-Vevey w Szwajcarii. Trzy miesiące po pochówku wandale wykradli z grobu trumnę z jego ciałem. Odnaleziono ją dopiero 8 tygodni później. By więcej nie doszło do kradzieży i zbezczeszczenia zwłok, trumnę umieszczono w betonowym sarkofagu. Sprawcami zuchwałej kradzieży okazali się mechanicy samochodowi, 24-letni wówczas Roman Wardas z Polski i 38-letni Ganczo Ganew z Bułgarii. Zadzwonili oni do wdowy z żądaniem okupu - 600 tys. franków szwajcarskich. Ta jednak nie zapłaciła. Wandale zostali złapani gdy dzwonili po raz 27. do Oony Chaplin. Policja zastawiła na nich pułapkę, obstawiając wszystkie 200 budek telefonicznych w okolicy. Po aresztowaniu wyjawili, że trumnę ukryli w polu kukurydzy. Zostali skazani za zakłócenie spokoju zmarłego i próbę wymuszenia okupu. Wardas, który był mózgiem operacji, został skazany na cztery i pół roku ciężkich robót, a Ganew otrzymał 1,5 roku w zawieszeniu.Skruszeni rabusie napisali także list z przeprosinami do wdowy po Chaplinie. W 2014 r. ich historia z kradzieżą zwłok Chaplina stała się kanwą francuskiego filmu "Cena sławy", w którym wystąpili syn Charliego i Oony - Eugene Chaplin (70 l.) oraz ich wnuczka Dolores (47 l.).

Zniszczony grób aktora Stanisława Wolińskiego i jego żony Heleny na Starych Powązkach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.