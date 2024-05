Polsat Hit Festiwal 2024. Bracia Golec planują wielką góralską fetę. Mają ważny powód, by świętować. "Szykuje się prawdziwa petarda!"

- Jak byście podsumowali 25 lat swojej działalności na scenie?

Łukasz Golec: - Ten czas świetnie opisują słowa jednej z naszych piosenek – „Crazy is my life” (śmiech).

Paweł Golec: - Tak, te słowa idealnie odzwierciedlają to, jak bardzo nasze życie zmieniło się, kiedy to 25 lat temu publiczność oszalała na punkcie „Lornetki”, „Słodyczy”, „Ściernisca” czy wspomnianego „Crazy is my life”... Nasz świat, nasze życie zmieniło się w jedną wielką trasę koncertową, która trwa do dziś.

Łukasz: - Te 25 lat to czas pięknych doświadczeń, wzniosłych i niezapomnianych chwil, czasem trudnych wyzwań, ale przede wszystkim czas realizacji naszych marzeń, spełniania pasji jaką jest tworzenie, koncertowanie i sprawianie przyjemności innym.

- Jak z dzisiejszej perspektywy patrzycie na swoje początki? Wspominacie je czasem?

Paweł: - Często opowiadamy o tym naszym dzieciom, bo one obecnie wchodzą w muzyczny świat i ciekawi ich, jak wyglądał nasz start w show biznesie.

Łukasz: - Gdybyśmy mieli ocenić nasz początek, to pewnie, jak większość znanych artystów, rozpoczynaliśmy od zera. Nikt nas nie znał, nikt w nas nie wierzył, graliśmy jako sidemani (czyli muzycy sesyjni) u innych artystów i przyglądaliśmy się, jak to wygląda z drugiej strony.

Paweł: - Gdy po namowach starszego brata Rafała, (autora większości tekstów i muzyki, producenta i managera) stworzyliśmy kilka piosenek, tzw. demówek, postanowiliśmy spróbować swoich sił i pokazać materiał jednej z wytwórni.

- Nie od razu udało wam się przekonać wytwórnie do muzyki góralskiej. Co czujecie dziś, gdy wasze utwory zna i śpiewa cała Polska?

Łukasz: - Owszem, ludzie w wytwórni nie zauważyli potencjału w tym materiale, ale to nas jeszcze bardziej zmobilizowało do tego, aby wydać materiał i założyć własną firmę fonograficzną Golec Fabrykę, która do dzisiaj wydaje nasze płyty. Po części nasz góralski upór, ale też wiara w to, co robimy, oraz presja lokalnej społeczności domagającej się wydania płyty sprawiły, że projekt „Golec uOkiestra” ujrzał światło dzienne.

Paweł: - Dzisiaj jesteśmy dumni z tego, że nasze piosenki zagościły w zbiorowej świadomości, że tak wiele osób świetnie bawi się przy nich, utożsamia i przyjeżdża na koncerty – to bezcenne...

- Do którego z waszych licznych przebojów macie największy sentyment?

Paweł: - Trudno mieć obiektywny stosunek do swoich piosenek. One przecież powstawały w różnych okresach naszego życia i towarzyszą im różne wspomnienia i emocje. Gdybym jednak miał coś wybrać, to wydaje mi się, że największy sentyment mam do „Lornetki” – bo to piosenka, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło...

Łukasz: - Dla mnie „Pędzą konie” są utworem, w którym zawarta jest kwintesencja tego, co kocham.

- Jak zamierzacie uczcić swoje 25-lecie w Sopocie?

Łukasz: - Oj, szykuje się prawdziwa muzyczna petarda!

Paweł: - Nie przypuszczaliśmy, że tak wielu znakomitych Gości - Artystów uświetni nasz jubileusz podczas Polsat Hit Festiwal! Swoją obecnością zaszczyci nas Kayah, Kuba Badach, Piotr Cugowski, zespół Enej, Kamil Bednarek, Gromee, z którym wykonamy absolutną premierę „Tylko ty”.

Łukasz: - Zabrzmi również nasz ostatni singiel z Magdą Beredą, „Pierwsze skrzypce”, pojawią się też trombiciarze, dudziarze, kwartet smyczkowy, a BumBum Orkestar będzie nam towarzyszyła podczas całego koncertu.

Paweł: - Szykuje się mnóstwo muzycznych niespodzianek, niepublikowanych dotąd nagrań i materiałów z prywatnego archiwum. Zapewniamy, że publiczność przed ekranami, jak i w amfiteatrze, nie będzie się nudziła (śmiech), bo w trakcie godziny na deskach Opery Leśnej wybrzmią nasze największe przeboje, jak i nowości w zaskakujących wykonaniach i aranżacjach!

Łukasz: - Możemy zdradzić, że projekt scenografii, wizualizacji i oprawy świetlnej wywarł na nas ogromne wrażenie. Przygotowujemy się do tego wydarzenia od miesięcy i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie celebrować ten czas z Publicznością przed ekranami Polsatu, jak i w Operze Leśnej!

Paweł: - Serdecznie zapraszamy na to niezwykłe widowisko!

Emisja w TV:

Polsat Hit Festiwal 2024: Crazy is my life. Złote 25 lat Golec uOrkiestra, pt., godz. 20.00 w Polsacie