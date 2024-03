Polska aktorka zmarła przy narodzinach córki. Jej brat robił okropne rzeczy

Kto by pomyślał!

Co się stało?

Nina Świerczewska nie przeżyła narodzin swojej córki. Zmarła 20 marca 1944 roku i została pochowana w grobie rodziny Kalksteinów na Starych Powązkach. Jej mąż, Edward Dziewoński także była aktorem. W czasie II wojny światowej został aresztowany i więziony na Pawiaku, skąd trafił do niemieckich obozach koncentracyjnych na Majdanku i Auschwitz-Birkenau. W tym samym czasie Niemcy aresztowali także jego szwagra, literata Ludwika Kalksteina (1920-1994), który poszedł na współpracę z okupantem i został agentem Gestapo nr 97 – nosił nazwiska Paul Heuchel i Konrad Stark.

Ludwik Kalkstein przyczynił się do aresztowania 30 czerwca 1943 gen. Stefana Roweckiego. Bilans działalności jego siatki, w której znajdował się także dziennikarz Eugeniusz Świerczewskiego (1894-1944), pierwszy mąż jego siostry oraz jego przyszła żona, Blanka Kaczorowska (1922-2002), magister historii sztuki, kolaborantka nazistowska i po wojnie tajna współpracownica Służby Bezpieczeństwa PRL, wynosił ponad 500 aresztowanych dowódców i współpracowników wywiadu Armii Krajowej.

Oddział pod dowództwem Stefana Rysia (1906-1975) ps. „Józef” wykonał wyrok śmierci na Świerczewskim, który był bohaterem wojny polsko-bolszewickiej, awansowanym na porucznika przez gen. Roweckiego. Agent Gestapo został powieszony w suterenie przy ul. Krochmalnej 74 w Warszawie. Blanka Kaczorowska uniknęła wykonania kary śmierci, gdyż była w ciąży. Gestapo ukrywało ją potem aż do końca wojny. Z kolei Ludwik Kalkstein po wyroku śmierci z dnia 25 marca 1944 wydanym przez Wojskowy Sąd Specjalny AK, znalazł schronienie w dzielnicy niemieckiej w Warszawie. Należał do SS, ale nie walczył w czasie powstania warszawskiego.

Dalsze losy Ludwika Kalksteina

Po wojnie zmienił nazwisko na Świerk (potem Świerkiewicz) i pracował w Niechorzu jako szefem spółdzielni rybackiej, a potem jako dziennikarz dziennika „Kurier Szczeciński”. Został rozpoznany i aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w sierpniu 1953. 13 listopada 1954 Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy skazał go „na łączną karę dożywotniego więzienia z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze”. Jednakże w wyniku obniżenia kary w 1956 do 12 lat – termin zakończenia odbywania kary ustalono na 20 sierpnia 1965. Na wolności zmienił nazwisko na Ludwik Stoliński i zamieszkał w Zielonej Górze W 1973 mieszkał już w Piasecznem, gdzie z partnerką, Teresą Ciesielską, prowadził kurzą fermę. Został tam jednak rozpoznany przez dawnego kolegę z konspiracji i wyjechał pod Jarocin, gdzie prowadził hodowlę świń. W 1980 roku przyjął nazwisko żony i wyemigrował do Francji, gdzie mieszkał jego syn ze związku z Kaczorowską.

Póżniej wyjechał do Monachium, gdzie jako Edward Ciesielski (nazwisko pierwszego męża jego ówczesnej partnerki, byłego więźnia KL Auschwitz, znanego z ucieczki z Witoldem Pileckim) pracował w bibliotece Polskiej Misji Katolickiej. Zmarł 26 października na nowotwór i został pochowany na Cmentarzu Leśnym w Monachium. Przed śmiercią wystąpił do monachijskiego sądu o przywrócenie nazwiska Kalkstein, zaś jego grób w 2005 został zlikwidowany z uwagi na nieuiszczanie opłat. Według niepotwierdzonej wersji, miał być prawdziwym autorem scenariusza serialu "Czarne chmury" opartego na przygodach autentycznej postaci pułkownika Krystiana Ludwika Kalksteina.

Jeśli chodzi o jego byłą żonę, Blankę Kaczorowską, to po wojnie skończyła ona studia w Łodzi i była kochanką Ministra Kultury i Sztuki, Włodzimierza Sokorskiego (1908-1999). Aresztowana przez MBP w 1953 roku i skazana na dożywocie. Po zmianie wyroku wyszła na wolność po 5 latach odsiadki. Została potem agentką Departamentu II (kontrwywiad) MSW o ps. Katarzyna. Pracowała w Centrali Importu i Eksportu Chemikaliów, Państwowym Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, Orbisie i centrali handlowej „Foto-Kino-Film”. W 1971 roku wyemigrowała do Francji, gdzie zmarła w 2002 roku.

Grób Niny Świerczewskiej wygląda schludnie mimo popękanej tablicy. Widać, że jest odwiedzany. Na Starych Powązkach pochowany jest także jej mąż Janusz Dziewoński.

