Polska gwiazda rozstała się z młodszym partnerem. Nie chce się już z nikim wiązać!

Aleksandra Konieczna (59 l.) to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Rozpoznawalność i sympatię widzów zdobyła jako Honorata z "Na Wspólnej". Jednak na koncie ma wiele wybitnych ról. Trzy razy została wyróżniona nagrodą Orła - za pierwszoplanowe role kobiece w filmach "Ostatnia rodzina" i "Boże Ciało" oraz za drugoplanową rolę kobiecą w "Jak pies z kotem".

Dużo mówiło się nie tylko o jej rolach, ale również bujnym życiu uczuciowym. Aleksandra Konieczna ma za sobą wczesne i nieudane małżeństwo. Nieżyjący już krakowski reżyser Andrzej Maj, który był jej mężem, miał poważny problem alkoholowy. Aktorka zdecydowała się nawet na terapię dla osób współuzależnionych. Owocem tego związku była jedyna córka gwiazdy, Julia. Dziewczynka miała zalewie rok, gdy jej rodzice się rozstali.

Między innymi o współuzależnieniu aktorka opowiedziała w najnowszym wywiadzie. Konieczna już wcześniej wspominała, że jest Dorosłym Dzieckiem Alkoholika, co wpływało na jej późniejsze relacje.

Osoba z DDA wchodzi zarówno w miłosne, przyjacielskie, jak i zawodowe relacje współuzależnieniowe. (...) To nie jest więc tak, że byłam ofiarą i mąż zgotował mi piekło. To raczej ja sama, swoimi nieświadomymi wyborami, to piekło sobie zgotowałam - powiedziała w Plejadzie.