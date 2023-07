Polska Jennifer Lopez, Magda Bereda, Monika Richardson... Kto jeszcze wpadł na urodziny Bee Music?

Alicja Bachleda-Curuś przyleciała do Polski. Posiedziała kilka dni i musiała pilnie wracać do Stanów! Wiemy, co z jej synem

Bee Music z Moniką Batogowską na czele miało okazję reprezentować największe gwiazdy polskiej i europejskiej sceny muzycznej, pracowało przy produkcji programów telewizyjnych, a od kilku lat wykorzystuje kontakty z branży muzycznej do realizowania kampanii edukacji ekologicznej: „Moda na recykling” dla Europejskiej Platformy Recyklingu oraz Eco Studio dla organizacji odzysku ELECTRO - SYSTEM.

Środowe wydarzenie jednym słowem połączyło ludzi. Podczas jubileuszu, który poprowadził, znany z Radia SuperNova prezenter Kuba Adamiak wystąpiło 10 wyjątkowych Artystów, prezentujących różne gatunki muzyczne i różne międzypokoleniowe podejścia. Zaśpiewali: Magda Bereda - wokalistka i influencerka z milionowymi zasięgami, której „jest do twarzy we własnej osobie”, Monika Chojdak - sobowtór Jennifer Lopez z „Bitwy na głosy”, Edyta Strzycka z "The Voice of Poland”, Krzysztof "K.A.S.A." Kasowski - autor hitu „Piękniejsza”, Justyna Sawicka - finalistka „Must Be The Music”, Aneta Figiel z „Jaka to melodia”, Mariusz Wawrzyńczyk - zwycięzca Debiutów podczas Festiwalu w Opolu. Wystąpili też wyjątkowi instrumentaliści: Tomasz Dolski - utalentowany skrzypek i Filip Siejka (autor hitu „Świat się pomylił”), który akompaniował na fortepianie wszystkim gwiazdom podczas spontanicznego „jam session”. Na koniec zagrał również najbardziej znany polski DJ, producent muzyczny - DJ Adamus.

Kto jeszcze wpadł na urodziny Bee Music?

Klimatycznym występom przysłuchiwały się inne gwiazdy, które następnie zostały porwane do tańca i bawiły się prawie do białego rana! A były wśród nich: Marta Wiśniewska „Mandaryna”, Monika Miller, Monika Richardson, Marta Tomczak, Madzia Wójcik, Justyna „Juszes” Żak, Mark Tysper - kompozytor i producent ze Szwecji współpracujący z Zarą Larsson, czy PINK! Pojawiły się też znane dziennikarki, w tym Daria Pacańska, Karolina Motylewska, Martyna Rokita i Eliza Gwiazda. Na gości czekały wyśmienite dania serwowane przez szefa kuchni Restauracji Studio Buffo, uwzględniające miodowe dodatki, tort i słodkości przygotowane przez jedną z najbardziej cenionych cukierni w Warszawie - Cukiernię Czubak, wyśmienite portugalskie wina oraz miody pitne.

