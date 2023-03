Polska Miley Cyrus? Letni zrobił parodię "Flowers". W jego wersji to "Smalec"

Nominacje do Fryderyków 2023. Szok! Rubens z taką samą ilością nominacji, co Podsiadło

LETNI, czyli dawniej Letni, Chamski Podryw, to grupa muzyczna z gatunku pop-hiphop-dance. Powstała w 2009 r. w Kielcach, a skład tworzą Dawid „Anton” Antonkiewicz i Maciej „Canton” Piotrowski. Duet zasłynął dzięki niezliczonej ilości hitów i parodii, które zostały obejrzane w serwisie YouTube ponad PÓŁ MILIARDA razy! Najsłynniejsza dotychczas była "Pomidorowa", czy "Smalec" przebije jej sukces?

"Smalec" Letniego to parodia wielkiego hitu Miley Cyrus "Flowers"

Panowe nie obeszli się zbyt dobrze z lirycznym manifestem miłości do siebie światowej gwiazdy. Polski tekst jest o przyziemnych sprawa, ale słowa znakomicie oddają rytmikę i melodykę oryginału. nie ma się co dziwić, skład Letniego to przecież specjaliści od parodii. Oni wiedzą jak to robić. Posłuchajcie sami.

Czuję głód, czuję go

Zjadłabym, lecz nie wiem co

To jest gra, dobrze wiem

Przegram bo cos znowu zjem

Czy bolało świnię? Czy poznała raj?

Nie wiem, lecz mam dziś doskonały plan

Sama zrobię se smalec...