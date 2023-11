Magdalena Zawadzka brutalnie wykorzystana przez oszustów. To obrzydliwe, co spotkało 79-letnią aktorkę

Modelka Magdalena Dziun i perkusista Guns N' Roses Frank Ferrer tworzyli jeden z najbardziej tajemniczych związków w światowym show-biznesie. W Polsce niewiele osób zdawało sobie sprawę, że Polska poślubiła taką sławę. Magdalena Dziun, która naprawdę nazywa się Magdalena Ciećka Malicka, ślub z gwiazdą rocka wzięła po zaledwie miesiącu narzeczeństwa. Niestety ich szczęście nie trwało długo. Jak dowiedział się magazyn "People", perkusista Guns N' Roses wystąpił o rozwód. Dokumenty do sądu w Los Angeles miały trafić 20 listopada. Z medialnych doniesień wynika, że Magdalena Dziun i Frank Ferrer od września są w separacji. Modelka, która wcześniej związana była z Tomaszem Karolakiem, pałkera grupy Guns N' Roses poznała przez wspólnego znajomego, który jest fotografem. Frank Ferrer wystąpił nawet w "Dzień dobry TVN". Podczas rozmowy nie wykluczył, że przeprowadzi się do naszego kraju. Muzyk był oczarowany Warszawą. - Bardzo mi się podoba. Przeszedłem się. (...) Jeśli kiedykolwiek byśmy chcieli zamieszkać w Europie, to może tu, w Warszawie. Albo w Hiszpanii, bo nie lubię zimy - mówił perkusista Guns N' Roses. Teraz to już chyba nieaktualne.