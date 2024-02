Popularny Darek stolarz już tak nie wygląda! Dorota Szelągowska zatrwożona przemianą! "Jestem na nie"

Dorota Szelągowska to niekwestionowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd stacji TVN. Często w programie obok jej boku jest lubiany przez telewidzów Darek stolarz. Ostatnio przeszedł on nie lada metamorfozę! Dekoratorka wnętrz wstawiła ich wspólne zdjęcie na Instagram. Przemiana chyba nie przypadła jej do gustu!