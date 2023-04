Porównaliśmy figury Cichopek i nowej partnerki Hakiela! Zdjęcia rozpalają! Tancerz ma szczęście do pięknych kobiet

Rusin będzie wściekła, że Lis powiedział to publicznie. Obnażył całą prawdę o ich małżeństwie

Przyjaciel Steczkowskiej wbił jej nóż w plecy! Wydało się dopiero w sądzie. "To mi złamało serce"

Edyta Górniak z nowym partnerem?! To będzie miłość na długie lata. Jasnowidz Glanc zobaczył jej przyszłość

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek rozstali się w marcu 2021 roku. Było to jedno z najgłośniejszych rozstań ubiegłego roku. Ich rozwodem żyła praktycznie cała Polska. Para oficjalnie rozwiodła się latem 2021 roku. Od tego czasu tancerz zaczął układać sobie życie u boku nowej partnerki. Hakiel bardzo długo ukrywał wizerunek swojej nowej wybranki. Ostatnio jednak zdecydował się pokazać ją światu. Wspólne zdjęcie z tajemniczą Dominiką podzieliło jego fanów. Zobaczcie, jak na blond piękność zareagowali internauci!

Marcin Hakiel pokazał piękną partnerkę. Szczęki nam opadły!

Marcin Hakiel ostatnio pokazał na Instagramie swoją nową partnerkę. Jego zdjęcie z piękną blondynką Dominiką rozgrzało internet. Obserwujący starali się porównać ją z byłą żoną tancerza, Katarzyną Cichopek. Nie brakowało kąśliwych porównań, jednak były mąż prowadzącej "Pytanie na śniadanie" stanął w jej obronie. - Dziękuje za wszystkie komentarze, mam prośbę o nieobrażanie się na moim profilu. Żyjmy w zgodzie ze swoimi wartościami i dajmy żyć innym, dobrej niedzieli dla Wszystkich! - uciął dyskusje tancerz.

Boskie sylwetki obu Pań. Marcin Hakiel ma szczęście do pięknych kobiet

Choć panie różnią się kolorem włosów, to śmiało można powiedzieć, że obie są piękne i mogą pochwalić się nienaganną sylwetką. Zarówno Katarzyna, jak i Dominika mają kapitalnie wyczucie stylu i są na bieżąco z najnowszymi modowymi trendami. Pokazuje to jedno: Marcin ma szczęście do pięknych i pełnych wdzięku partnerek.

A według Was, która jest atrakcyjniejsza? Głosujcie w naszej sondzie!

Zobaczcie gorącą galerie: Kasia Cichopek i nowa partnerka Hakiela. Obie zachwycają figurą!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o wzajemnym zaufaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.