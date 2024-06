Poruszające sceny w Opolu. Tak Skaldowie pożegnali Jacka Zielińskiego. Jego brat nie kryje zaskoczenia

Opole 2024. Co naprawdę oznacza nazwa Bajm? Beata Kozidrak to zaledwie 25 procent!

Opole pożegnało Jacka Zielińskiego

Pierwszy koncert tegorocznego festiwalu w Opolu rozpoczął występ zespołu Skaldowie. W ten sposób organizatorzy chcieli pożegnać zmarłego na początku maja Jacka Zielińskiego. Za kulisami udało nam się porozmawiać z Andrzejem Zielińskim, bratem zmarłego.

- Zaproszenie przyszło w ostatniej chwili. Przecież to koncert Premier, a my żeśmy swoje premiery zaliczali w latach 60. i 70. W związku z tym, że odszedł mój brat Jacek, organizatorzy postanowili uczcić jego pamięć. Zaprosili nas, żebyśmy wykonali nieśmiertelny duet "W żółtych płomieniach myśli", które Jacek śpiewał razem z Łucją Prus. W 70. roku razem z Agnieszką Osiecką dostaliśmy nagrodę dziennikarzy za ten właśnie utwór. Jest to piosenka, która przeszła już do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej i będzie żyć długo jeszcze - powiedział "Super Expressowi" dumny Andrzej Zieliński.

TYLKO U NAS: Jacek Zieliński od sześciu lat walczył z chorobą. Brat gwiazdora, Andrzej Zieliński, ujawnia nam przyczynę śmierci. Na co zmarł wokalista Skaldów?

Pogrzeb Jacka Zielińskiego odbył się 20 maja w Krakowie. Ceremonie pożegnalne trwały przez cały dzień. Najpierw Krakowianie zebrali się, by czuwać przy urnie zmarłego. Po mszy świętej i złożeniu do grobu wieczorem odbył się też koncert pożegnalny, podczas którego zespół Skaldowie wystąpił z przyjaciółmi.

ZOBACZ: Pogrzeb Jacka Zielińskiego z zespołu Skaldowie. Przemawiał syn i Andrzej Duda

Andrzej Zieliński wspomina pogrzeb brata

Zapytaliśmy pana Andrzeja, jak on przeżywał ten dzień i czy jest dumny z tego, jak pożegnany został jego ukochany brat.

- To był bardzo męczący dzień dla mnie - przyznaje szczerze. - Najpierw musiałem w kościele zagrać i zaśpiewać trzy bardzo trudne piosenki. Utwór "20 minut po północy", który robi wrażenie, bo był przeze mnie napisany po naszym wypadku autobusowym w 1968 roku, kiedy pod Sławnem rozbił się autobus i nie dojechaliśmy na festiwal do Sopotu. Po tym wypadku skomponowałem wszystkie utwory na płytę "Cała jesteś w skowronkach" - wspomina ten czas pan Andrzej Zieliński.

Cała rozmowa z założycielem zespołu Skaldowie już niedługo w "Super Expressie".