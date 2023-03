Postarzyli Majkę Jeżowską aż o 20 lat! Tak wygląda w filmie erotycznym. Mamy zdjęcia

Janusz Wiess nie żyje. Z czego go zapamiętamy? Najbardziej znane programy, które prowadził wybitny dziennikarz

Majka Jeżowska już 20 lat temu zagrała w filmie na podstawie książki "Karolcia". Występowała w nim u boku oscarowej aktorki z Hollywood - samej Faye Dunaway. Ostatecznie jednak prace nad filmem nie zostały ukończone i nigdy nie ujrzał on światła dziennego. Dlatego prawdziwy debiut Majki następuje dopiero dziś. Zagrała rolę mamy głównego bohatera w filmie erotycznym "Pokolenie Ikea". Okazało się, że piękną artystkę trzeba było postarzyć do tej roli.

Majka Jeżowska w filmie "Pokolenie Ikea"

– W zdjęciach retrospekcyjnych, przedstawiających wydarzenia sprzed 20 lat, wyglądam tak, jak wyglądam naprawdę. Nie mogłam wyglądać tak samo po tych 20 latach, więc trzeba mnie było trochę postarzeć – tłumaczy nam Majka.

Potrzebna więc była specjalna charakteryzacja.

– Zrobili mi okropne zmarszczki! Nienawidzę ich za to – śmieje się gwiazda. – Na twarz wylewa się jakiś klej, który ściąga skórę, w związku z czym ona się marszczy. Nałożono mi go pod oczami i na czole – ujawnia artystka.

Majka Jeżowska podkreśla, że nie miała z tym żadnego problemu.

– Nie zawsze muszę wyglądać pięknie. Nie jestem tam Majką Jeżowską, tylko mamą głównego bohatera. To było fajne wyzwanie – mówi.

A jak było zobaczyć siebie o wiele starszą?

– Skupiłam się na tym, by jak najlepiej zagrać moje sceny i być tą postacią. I myślę, że wyszło to fajnie. Czekam, co powiedzą widzowie – ekscytuje się Jeżowska.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda postarzona o 20 lat Majka Jeżowska.