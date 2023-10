Poważna sprawa! Kasia Cichopek apeluje do kobiet. Musiała wyłączyć komentarze

To się mogło źle skończyć

Katarzyna Cichopek to kobieta wielu talentów i żadnej pracy się nie boi. Nie tylko gra w serialu "M jak miłość", ale również z sukcesami prowadzi program "Pytanie na śniadanie". Miała nawet swój własny program, w którym aranżowała wnętrza. Dodatkowo ma również firmę, która bardzo dobrze prosperuje. Na Instagramie obserwuje ją prawie 600 tysięcy użytkowników. Właśnie na Instagramie zaapelowała we wtorek do swoich obserwatorek. Musiała nawet wyłączyć komentowanie!

Kasia Cichopek zwraca się do kobiet z poważną sprawą! Wyłączyła komentarze

Kasia Cichopek we wtorek na swoim profilu na Instagramie postanowiła nagrać i skierować kilka słów do swoich obserwatorek. Tematem było zachęcenie ich do pójścia na zbliżające się wybory.

- Kieruje moje słowa przede wszystkim do Was dziewczyny. Nie odpuszczamy. Idziemy na wybory. Liczę na Was. Nie będę Wam mówiła na kogo macie głosować. Ważne, abyście poszły i zagłosowały w zgodzie ze sobą i swoim sercem - powiedziała Kasia Cichopek na swoim Instagramie.

Polityka to bardzo drażliwy temat, zatem nic dziwnego, że aktorka zdecydowała się na wyłączenie komentarzy przy swoim wideo.

