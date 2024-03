Marek Kondrat opublikował nowe wideo i od razu wywołał poruszenie wśród fanów. Porównali go do legendarnego aktora

"Chciałem tylko przeprosić Hanię, bo wiem, że liczyła na więcej, ale wierz mi, że dałem z siebie wszystko" - powiedział Filip Chajzer do Hanny Żudziewicz tuż po tym, jak prowadzący ogłosili, że w 4. odcinku żegna się z programem.

Trzeba od razu uczciwie powiedzieć, że jego umiejętności tanecznie nie były szałowe, choć próbował nadrabiać energią. Hania odpowiedziała mu, że myślała, że już nic w tym programie jej nie zaskoczy, a on zaskakiwał ją... na każdym treningu.

W 4. odcinku Hanna Żudziewicz i Filip Chajzer zatańczyli ponoć wymarzony przez niego jive do "I'm still standing" sir. Eltona Johna i niestety to okazało się być ostatnim ich występem w show. Od jurorów zebrali co prawda 25 punktów, więc wcale nie byli najgorsi, ale głosujący fani nie byli dla nich przychylni i pożegnali show, razem z Beatą Olgą Kowalską i Mieszko Masłowskim.

"Fajnie że te pluskwy rozdziabałeś, tylko szkoda że drewnianymi stopami. To był najbardziej rozdziabiony jive, stopy na zewnątrz... ale kocham tę edycję za to, że tu są same osobowości. Nawet jak źle tańczycie, to dobrze się to ogląda" - mówiła po występie Chajzera najostrzejsza w tej edycji jurorka, Iwona Pavlović.

"Kocham taniec, taniec sprawia, że jestem lepszym człowiekiem" - odpowiedział jej z kolei Filip Chajzer.

Co ciekawe, podczas show Paulina Sykut-Jeżyna kilkukrotnie odnosiła się do obecnego na publiczności Zygmunta Chajzera i wspominała o "klątwie Chajzerów", która najwyraźniej się dopełniła... O co chodzi?

"Klątwa Chajzerów" w "Tańcu z gwiazdami"

Zygmunt Chajzer występował w "Tańcu z gwiazdami" jeszcze w czasach, gdy show emitowano na TVN. Pojawił się w 10. edycji, jesienią 2009 roku. Tańczył w parze z Blanką Winiarską i razem "wytańczyli" sobie 6. miejsce. Po tańcu Filipa Chajzera prowadząca program, Paulina Sykut-Jeżyna zaczęła rozprawiać o tak zwanej "Klątwie Chajzerów". O co chodzi?

Zygmunt Chajzer w swojej edycji pożegnał się z programem właśnie po "wymarzonym" przez Filipa Chajzera jivie. To samo spotkało jego seny. Okazuje się więc, że taniec ten jest faktycznie wyjątkowo pechowy dla rodziny. Ewentualnie niewykluczone, że Paulina Sykut-Jeżyna jest wróżką i przewidziała, że tak właśnie się stanie... Jeśli tak, to z pewnością na inne pary w "Tańcu z gwiazdami" padł blady strach, że i im prowadząca może przepowiedzieć "klątwę"...

Wierzycie w "Klątwę Chajzerów"?

