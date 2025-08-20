Lider zespołu Ich Troje znany jest z tego, że swoje życie prywatne chętnie pokazuje fanom. Nie inaczej jest tym razem, powstawanie rodzinnej rezydencji dokumentuje w trzeciej odsłonie cyklu "Jestem, jaki jestem", publikowanego na YouTube. Dzięki temu widzowie mają okazję śledzić zarówno kolejne etapy budowy, jak i codzienność artysty oraz jego najbliższych. Nie brakuje momentów zabawnych, trudnych, a także zakulisowych ciekawostek związanych z pracą ekip budowlanych i partnerów, którzy wspierają całe przedsięwzięcie.

Michał Wiśniewski buduje okazałą willę. Pomieści całą rodzinę?

Dom Michała Wiśniewskiego powstaje we wsi Łoś, oddalonej niespełna 40 kilometrów od Warszawy. Działka, na której stanie willa, ma powierzchnię ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych, a sam budynek liczyć będzie aż 570 metrów kwadratowych. Z okien rozciągać się będzie widok na pobliski las, co dla artysty ma ogromne znaczenie.

Okazała rezydencja została zaprojektowana w taki sposób, aby odpowiadać dwóm różnym funkcjom. Część mieszkalna, za którą odpowiada Pola, ma być ciepła, rodzinna i przytulna. Z kolei część biurowa powstaje we współpracy z profesjonalną firmą architektoniczną, bo to tam ma pracować ekipa Ich Troje. Wiśniewski przyznał, że w zespole działa aż 35 osób, dlatego potrzebne było miejsce, które pozwoli na swobodną i komfortową współpracę.

Choć przedsięwzięcie wspierają sponsorzy, nie obyło się bez trudności. Muzyk z charakterystyczną szczerością podkreśla, że choć to jego nazwisko najczęściej pojawia się przy budowie, w rzeczywistości ogromna część decyzji należy do jego żony.

Natomiast część domową będzie projektować Pola. Więc to będzie taki dom, jaki ona sobie wymarzyła. A gdybym ja miał ingerować, to myślę, że ten dom nigdy w życiu by nie powstał. Mamy zupełnie inne wyobrażenie - powiedział w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl.

