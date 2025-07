Wielki jubileusz Ich Troje i wielki kwas! Jak do tego doszło?! Michał Wiśniewski stanie przed trudnymi pytaniami

Wielki kwas związany z jubileuszem Ich Troje. W beczce miodu znalazła się także łyżka dziegciu

Niektórym trudno uwierzyć w to, że Ich Troje skończyło 30 lat. Specjalny koncert z tej okazji odbył się pod koniec czerwca w miejscu najbardziej godnym z godnych, czyli w Operze Leśnej w Sopocie. 9 lipca koncert pokazany został w TVP. W kapitalnej formie scenicznej był Michał Wiśniewski. Świetnie prezentowali się również Jacek Łągwa i wspomniana nowa wokalistka Ich Troje. Dużym wydarzeniem był także gościnny występ jednej z byłych żon "Wiśni" - Mandaryny, która zaśpiewała słynne "Ev'ry Night". Publika szalała razem z artystami, słysząc nieśmiertelne przeboje, takie jak "Powiedz", "Zawsze z Tobą chciałbym być" czy "Kaine Grenzen".

To co się wydarzyło w Operze Leśnej przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! Jesteśmy wzruszeni i niezmiernie wdzięczni, że mamy taką Publiczność. Śpiewaliście wszystko od pierwszego do ostatniego numeru. Ciężko było nam schodzić ze sceny…

- komentował po koncercie z okazji 30-lecia Ich Troje rozemocjonowany Michał Wiśniewski. Niestety w beczce miodu znalazła się także łyżka dziegciu. Potężnym kwasem był brak Justyny Majkowskiej, wokalistki, z którą Ich Troje odnosiło największe sukcesy. A przecież wcześniej bywała gościnnie na koncertach zespołu.

To właśnie ona była w łódzkiej kapeli, gdy powstała płyta "Ad. 4", na której znalazły się wielkie szlagiery, m.in. "Powiedz", "Zawsze pójdę w twoją stronę", "Razem a jednak osobno", "Zawsze z Tobą chciałbym być" czy ""Wypijmy za to!". W Operze Leśnej Justyna Majkowska się nie pojawiła. Dlaczego? Jak do tego doszło?! Spytał ją o to portal Świat Gwiazd. Jej odpowiedź jeszcze podgrzała i tak napiętą atmosferę.

Przepraszam, ale nie mogę teraz rozmawiać. Jestem na wakacjach, na plaży. Odebrałam telefon na zegarku

- zbyła dziennikarza, najwyraźniej mocno dystansując się od swojej dawnej kapeli. Dodała jeszcze, że nie wie, o jaki koncert chodzi... Oj, Michał Wiśniewski będzie musiał się tłumaczyć. W końcu fani Ich Troje uwielbiają Justynę Majkowską.

