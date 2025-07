Zespół Ich Troje to dziś jedna z najważniejszych polskich kapel XXI wieku. Szczyt popularności grupy Jacka Łągwy i Michała Wiśniewskiego przypadł na początek pierwszej dekady nowego tysiąclecia. Ich Troje powstało jednak kilka lat wcześniej - w listopadzie 1995 roku.

Wszystko zaczęło się od spotkania Lągwy z Pawłem Marciniakiem. To za sprawą basisty grupy Varius Manx, poznali się założyciele grupy Ich Troje. Chociaż przez 30 lat istnienia zmieniał się żeński skład, trzon zespołu od samego początku tworzą jego założyciele - Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa.

Pod koniec czerwca w magicznej scenerii Opery Leśnej w Sopocie odbył się wyjątkowy koncert z okazji 30-lecia zespołu Ich Troje. Michał Wiśniewski, Jacek Łągwa, Martyna Majchrzak i zaproszeni goście porwali tysiące fanów w niezapomnianą podróż przez największe hity zespołu, który na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Emisja koncertu odbyła się 9 lipca, o godz. 21:20 w TVP1.

Podczas koncertu nie zabrakło największych przebojów zespołu, takich jak "Zawsze z Tobą chciałbym być", "Powiedz", "Kochaj mnie, kochaj" czy "Keine Grenzen". Zebrana w Operze Leśnej publiczność śpiewała razem z artystami! Zespół zaprezentował również utwory z nowego albumu "Najlepsza Jedenastka".

To co się wydarzyło w Operze Leśnej przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! Jesteśmy wzruszeni i niezmiernie wdzięczni, że mamy taką Publiczność. Śpiewaliście wszystko od pierwszego do ostatniego numeru. Ciężko było nam schodzić ze sceny… - pisał po koncercie wzruszony Michał Wiśniewski.