Gwiazdor Ich Troje ma znanych rodziców. Nie do wiary, kim jest jego mama!

Ich Troje: Tak zaczęła się historia zespołu

Zespół Ich Troje to dziś jedna z najważniejszych polskich kapel XXI wieku. Szczyt popularności grupy Jacka Łągwy i Michała Wiśniewskiego przypadł na początek pierwszej dekady nowego tysiąclecia. Ich Troje powstało jednak kilka lat wcześniej. Wszystko zaczęło się od spotkania Lągwy z Pawłem Marciniakiem. To za sprawą basisty grupy Varius Manx, poznali się założyciele Ich Troje.

Jacek Łągwa miał już wtedy wyrobioną markę w środowisku muzycznym. Utalentowany kompozytor, instrumentalista i wokalista cieszył się dobrą opinią wśród łódzkich artystów. Gdy Michał Wiśniewski zwrócił się do Marciniaka z pewną prośbą, ten polecił mu swojego kolegę. I tak zaczęła się historia jednego z najpopularniejszych polskich zespołów.

Od słowa do słowa podjęliśmy decyzję o otworzeniu pierwszego w Polsce klubu karaoke. (...) Chcieliśmy promować ideę karaoke w całym kraju, więc uznaliśmy, że warto założyć zespół. Wówczas jeszcze Michał Wiśniewski nie garnął się do śpiewania. Zaczęły się zatem poszukiwania osoby odpowiadającej w zespole za wokal - wspominał Jacek Łągwa w rozmowie z Onetem.

Wkrótce dołączyła do nich Magda Femme. Grupa szybko zyskała fanów, ale wielką sławę kapeli przyniósł dopiero kultowy dziś utwór "Powiedz". Co ciekawe, Jacek Łągwa skomponował go na długo przed poznaniem Michała Wiśniewskiego.

Jacek Łągwa: Kim są rodzice założyciela Ich Troje?

Nie wszyscy wiedzą, że Jacek Łągwa pochodzi z artystycznej rodziny. Założyciel Ich Troje przyszedł na świat 11 października 1969 w Łodzi. Mama muzyka, Janina Borońska, wystąpiła w wielu cenionych produkcjach. Niewiele brakowało, a nigdy nie zobaczylibyśmy jej ekranie. Chociaż bardzo marzyła o aktorstwie, to gdy nie zdała egzaminu na studia, zdecydowała się na polonistykę. Do tego, żeby spróbowała swoich sił jeszcze raz, namówił ją jej przyszły mąż, Andrzej Łągwa.

Andrzej Łągwa i Janina Borońska pobrali się w 1965 roku. Rok później młoda aktorka zadebiutowała na scenie. Razem z mężem występowała w łódzkim Teatrze Nowym oraz Teatrze Powszechnym. Z czasem zaczęła pojawiać się również na ekranach. Wystąpiła m.in. w "Beacie", "Stawce większej niż życie", "Jak rozpętałem II wojnę światową" czy kultowym "Znachorze".

Być może zrobiłaby większą karierę, gdyby nie jej miłość do rodzinnej Łodzi. Chociaż otrzymywała wiele propozycji, to nie chciała przeprowadzać się do Warszawy.

Tu mam dużą swoją rodzinę i rodzinę męża. W tym mieście studiowałam. Występowałam w różnych miastach Polski, za granicą, ale nigdzie nie chciałam się przenieść na stałe. Był moment, w latach 70., gdy dostałam propozycję z Warszawy. I przeraziłam się tego, bałam się, że nie dam rady - cytuje jej słowa "Viva".

Z kolei Andrzej Łągwa był nie tylko aktorem, ale również bardzo uzdolnionym muzykiem - grał na wiolonczeli i fortepianie. Mężczyzna miał na swoim koncie role w produkcjach takich jak "Chłopi", "Niezwykłe przygody pana Kleksa", "Pan Samochodzik i niesamowity dwór", "Powrót do Polski" czy "Pogranicze w ogniu". Artysta zmarł 2 marca 2022 roku.

Jako dziecko aktorskiej pary, Jacek Łągwa był niemal skazany na sukces. Przewidziała to też wróżka, do której Janina Borońska udała się będąc w ciąży.

Wróżka powiedziała, że będę miała tylko jedno dziecko, syna. Zaznaczyła, że będzie bardzo, bardzo sławny. Pytałam syna, kiedy nadejdzie sława. I nadeszła... Okazało się, że w tej wróżbie było coś na rzeczy - mówiła w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim w 2011 roku.

