Jacek Łągwa już przed powstaniem grupy Ich Troje miał wyrobioną markę w środowisku muzycznym. Utalentowany kompozytor, instrumentalista i wokalista cieszył się dobrą opinią wśród łódzkich artystów. Jacek Łągwa kumplował się nawet z Pawłem Marciniakiem z grupy Varius Manx, która wówczas była na absolutnym topie. To właśnie dzięki niemu Michał Wiśniewski poznał się z późniejszym liderem i "mózgiem" grupy Ich Troje. - To było w 1995 r., tuż przed Bożym Narodzeniem. Zadzwonił do mnie Paweł Marciniak z Varius Manx i powiedział, że dostał zlecenie od Wiśniewskiego na zaaranżowanie dziesięciu utworów musicalowych, które miały być wykonywane w Teatrze Muzycznym w Łodzi podczas widowiska z okazji jego urodzin. W związku z tym, że Varius Manx było wtedy na szczycie, Paweł nie miał na to czasu i polecił mnie. Od razu mnie uprzedził, że ten Wiśniewski to dziwny typ. Jednak nie zniechęciło mnie to i umówiłem się z Michałem na spotkanie - wspominał Jacek Łągwa w rozmowie z Onetem.

Tak powstało Ich Troje. Michał Wiśniewski nie garnął się do śpiewania

Na spotkaniu okazało się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Kompozytor szybko dostrzegł potencjał. - Po tym, co opowiedział mi Michał na temat swojej koncepcji, szybko zrozumiałem, że wszyscy chcą go zrobić w balona i orżnąć na kasę. Trochę już znałem tę branżę i swoje wiedziałem. A on był świeży i kompletnie nieświadomy. Stwierdziłem, że muszę go uratować i odwieść od pomysłu wystawienia musicalu. Od słowa do słowa podjęliśmy decyzję o otworzeniu pierwszego w Polsce klubu karaoke. U nas jeszcze nikt nie wiedział, co to jest, a Michał był na wakacjach w Tajlandii i bardzo spodobały mu się takie miejsca. Chcieliśmy promować ideę karaoke w całym kraju, więc uznaliśmy, że warto założyć zespół - opowiadał Jacek Łągwa. Wówczas jeszcze Michał Wiśniewski nie garnął się do śpiewania. Zaczęły się zatem poszukiwania osoby odpowiadającej w zespole za wokal. - I wtedy pojawiała się Magda Femme (pierwsza żona Michała Wiśniewskiego, z którą piosenkarz jest skonfliktowany), wtedy jeszcze Pokora. Tak to wszystko się zaczęło. Nagraliśmy pierwszą płytę, która spotkała się z dobrym przyjęciem. Jeździliśmy po kraju i w niektórych miastach mieliśmy już grono swoich fanów, a w innych – nikt o nas nie słyszał. Przełomowy okazał się 2001 r., kiedy z piosenką "Powiedz" wystąpiliśmy na festiwalu w Opolu - stwierdził z perspektywy czasu, wspominając jak powstał zespół, lider Ich Troje.

