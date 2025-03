Krwawa bójka w zespole Ich Troje! Jacek Łągwa vs. Michał Wiśniewski. To naprawdę nie były żarty!

Początek zespołu Ich Troje. Jacek Łągwa: "Od razu mnie uprzedził, że ten Wiśniewski to dziwny typ"

Jacek Łągwa - mimo że od początku istnienia Ich Troje jest muzycznym "mózgiem" kapeli i kompozytorem wielkich przebojów - zawsze był w cieniu charyzmatycznego Michała Wiśniewskiego. Pierwsze spotkanie muzyków odbyło się w 1995 roku za sprawą znanego z grupy Varius Manx Pawła Marciniaka, który był kolegą Jacka Łągwy. - Od razu mnie uprzedził, że ten Wiśniewski to dziwny typ. Jednak nie zniechęciło mnie to i umówiłem się z Michałem na spotkanie - wspominał kompozytor w rozmowie z Onetem. Co ciekawe, muzyka do największego przeboju Ich Troje, czyli słynnego "Powiedz", była już wtedy gotowa. Jacek Łagwa chciał swoją kompozycję sprzedać zespołom grającym disco polo. Utwór okazał się jednak zbyt skomplikowany i trafił do szuflady. - Miał się znaleźć na pierwszej płycie Ich Troje, ale zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Mnie on w ogóle się nie podobał. Ale gdy usłyszał go Maciej Durczak, nasz ówczesny menadżer, stwierdził, że koniecznie musimy wypuścić tę piosenkę. Tłumaczyłem mu, że to przecież dno i żenada, ale nie dawał za wygraną. Dla świętego spokoju nagraliśmy ten numer i wydaliśmy go na czwartej płycie Ich Troje - zdradził lider kapeli. Słowa do "Powiedz" napisał Michał Wiśniewski. Resztę historii znany. Szlagier ten do dziś jest śpiewany przez kolejne pokolenia Polaków. Wydawać by się mogło, że pasmo sukcesów Ich Troje generowało sielankową atmosferę w zespole. Rzeczywistość była bardziej skomplikowana.

Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa to niewątpliwie dwie bardzo silne osobowości, co siłą rzeczy musiało rodzic pomiędzy nimi konflikty. Szczerze o relacjach z "Wiśnią" opowiedział kompozytor w ostatnim wywiadzie dla "Dzień dobry TVN". Jeśli ktoś myśli, że Jacek Łągwa mówił o jakichś delikatnych sporach, to jest w grubym błędzie. Między panami doszło nawet do krwawej bójki. Do tego niewiele brakowało, by Ich Troje przestało istnieć! Sukces kapeli na Eurowizji (Ich Troje z utworem "Kaine Grenzen" zajęło 7. miejsce) na szczęście zapobiegł rozpadowi zespołu.

Oczywiście, były również rękoczyny. Michał stwierdził, że zabiera taką moją zakrwawioną koszulę i powiesi sobie w ramce. Jeśli chodzi o awantury w krytycznych momentach, jak była Eurowizja w Rydze, to w tym momencie zespół nie istniał, bo tak się w hotelu pokłóciliśmy, że rozwiązaliśmy grupę, chcieliśmy ogłosić to po konkursie, ale jak był sukces, to jednak odpuściliśmy

- wyjawił Jacek Łągwa.

