Zespół Ich Troje powstał dzięki spotkaniu Jacka Łągwy i Michała Wiśniewskiego. Co ciekawe, przed ich rozmową, kolega kompozytora ostrzegał go przed Wiśnią". - To było w 1995 r., tuż przed Bożym Narodzeniem. Zadzwonił do mnie Paweł Marciniak z Varius Manx i powiedział, że dostał zlecenie od Wiśniewskiego na zaaranżowanie dziesięciu utworów musicalowych, które miały być wykonywane w Teatrze Muzycznym w Łodzi podczas widowiska z okazji jego urodzin. W związku z tym, że Varius Manx było wtedy na szczycie, Paweł nie miał na to czasu i polecił mnie. Od razu mnie uprzedził, że ten Wiśniewski to dziwny typ. Jednak nie zniechęciło mnie to i umówiłem się z Michałem na spotkanie - wspominał w rozmowie z Onetem Jacek Łągwa. Panowie jednak doszli do porozumienia. To dzięki nim słuchacze poznali takie utwory jak "Powiedz", "A wszystko to" czy "Kaine grentzen". Pamiętasz te przeboje. Rozwiąż Quiz Ich Troje i Michał Wiśniewski. Dokończ słowa szlagierów. "Powiedz, powiedz czemu".

Pod quizem znajduje się galeria ze starymi zdjęciami zespołu Ich Troje

Quiz Ich Troje i Michał Wiśniewski. Dokończ słowa szlagierów. "Powiedz, powiedz czemu" Pytanie 1 z 22 Powiedz, powiedz czemu... świat twój się rozpada świat twój milczy cały od wzruszeń świat jest, jaki jest Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.