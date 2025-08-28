Wolny rozdzielił kultową parę Polsatu. Takie zdanie o nim ma Paulina Sykut-Jeżyna

Paulina Sykut-Jeżyna od lat jest jedną z najważniejszych twarzy Polsatu. Prowadziła wielkie koncerty, gale i "Taniec z Gwiazdami", a jej telewizyjna chemia z Krzysztofem Ibiszem była doceniana zarówno przez widzów, jak i całą branżę. Nic dziwnego, że wiadomość o zmianach i pojawieniu się Tomasza Wolnego wywołała falę komentarzy. Czy nowy duet ma szansę dorównać poprzedniemu? Sykut-Jeżyna odpowiada bez ogródek.

Sykut-Jeżyna szczerze o Tomaszu Wolnym. Będzie brakować jej Ibisza?

Prezenterka przyznaje, że więź z Ibiszem wciąż pozostaje bardzo silna i nic jej nie przerwie.

To tak jak związek, który trwa od lat i wciąż będzie trwał i trwał. Widzowie zobaczą nas w "Tańcu z Gwiazdami". Dalej możemy na siebie liczyć - podkreśliła w rozmowie z "Super Expressem".

Z uśmiechem dodała, że dobrze zna swojego dotychczasowego scenicznego partnera i żartowała, że teraz jego nowa partnerka z "halo tu polsat" Ewa Wachowicz, "zyskała najlepszą przyjaciółkę, bo nikt nie zna Krzysia tak jak ona". Widać, że dla Pauliny lata współpracy stworzyły coś więcej niż telewizyjny duet, to relacja oparta na prawdziwej przyjaźni i wzajemnym wsparciu.

A jak widzi współpracę z Tomaszem Wolnym? Gwiazda Polsatu nie kryje, że czuje ekscytację i wielką ciekawość.

Kiedy poznałam Tomka w "Tańcu z Gwiazdami", czułam, że to fajny, dobry człowiek, że jest między nami flow. Myślę, że będzie fajnie, że to się przebije przez ekran i widzowie nas polubią - powiedziała.

Sykut-Jeżyna podkreśla, że nie chce porównań między duetami.

Nie da się niczego porównać i nie chciałabym nawet takich porównań, bo wciąż się wspieramy, wszyscy się lubimy. Cieszę się na obecność Tomka przy mnie i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie - wyznała z błyskiem w oku.

Prezenterka przyznaje, że nie ma obaw, a raczej pozytywne emocje.

Mam takie motylki w brzuchu i ogromną ciekawość. Nie mogę się doczekać naszego pierwszego spotkania na żywo w studiu z widzami - dodała na koniec.

Rozmawiała Julita Buczek

