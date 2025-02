Prezenterka Polsatu walczy z nowotworem. Marta Lech-Maciejewska o chorobie: "Nie dopuszczałam złych myśli"

Marta Lech-Maciejewska postanowiła opowiedzieć swoją historię, aby pokazać innym chorym, że nie można się poddawać. W niedawnej rozmowie z Plejadą przyznała, że choroba bardzo ją zmieniła. Wbrew pozorom, zmiany te uznaje za pozytywne. Gdy usłyszała diagnozę, początkowo nie dopuszczała do siebie negatywnych emocji. Jak przyznała we wspomnianej rozmowie:

Czuję się podekscytowana, czuję się rozentuzjazmowana, ale myślę sobie, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Teraz w końcu dopuszczam do siebie emocje, nawet te smutne emocje, bo w momencie diagnozy byłam bardzo mocno w działaniu i nie dopuszczałam do siebie złych myśli.

Skupiła się na działaniu, wiedząc, że ma dla kogo walczyć.

Wiedziałam, że mam dwójkę dzieci, wiedziałam, że mam męża i że mam dla kogo żyć i muszę przetrwać tę chorobę, muszę ją zwalczyć. Ale jak słyszysz nowotwór złośliwy, to nigdy to nie jest coś, co nastraja cię pozytywnie, nawet jeśli całe życie dla ciebie szklanka jest do połowy pełna.

To wyznanie pokazuje, jak ogromne znaczenie miała dla niej rodzina oraz siła, którą czerpała z miłości najbliższych. Choroba stała się dla niej testem wytrzymałości i charakteru.

Marta Lech-Maciejewska o nowym podejściu do życia "Życie jest tu i teraz"

Marta Lech-Maciejewska przeszła operację usunięcia guza jesienią 2024 roku. Po zabiegu podkreślała, że każda walka z nowotworem to także walka psychiczna. Wcześniej prowadziła intensywny tryb życia, łącząc karierę zawodową z prowadzeniem bloga i opieką nad rodziną. Choroba zmusiła ją do zwolnienia tempa i docenienia tego, co wcześniej mogło umykać w codziennym biegu.

Dziś mówi otwarcie o tym, że nauczyła się dostrzegać piękno w małych rzeczach. Jej podejście do życia uległo diametralnej zmianie – zaczęła bardziej słuchać swojego ciała, stawiać na autentyczność i żyć chwilą. To doświadczenie, choć bolesne, stało się dla niej cenną lekcją.

Siła, inspiracja i powrót do życia publicznego

W grudniu 2024 roku Marta pojawiła się w programie „Halo tu Polsat”, gdzie opowiedziała o swoim stanie zdrowia. Wyniki badań były obiecujące, ale sama podkreśliła, że jeszcze przed nią trochę walki. Mimo trudnych chwil postanowiła wrócić do pracy, prowadząc w miejsce Mai Sablewskiej program "10 lat młodsza w 10 dni" na Polsat Cafe.

Naprawdę mam takie poczucie i to też chciałabym przekazać tym moim bohaterkom w programie, że życie jest tu i teraz, nie w następne wakacje, nie za rok, nie na najbliższe święta. Nie wiadomo, ile tego czasu nam zostało, a moja historia jest na to najlepszym dowodem

- wyznała prezenterka. Jej historia jest inspiracją dla wielu osób, które zmagają się z podobnymi problemami. Pokazuje, że nawet w najtrudniejszych momentach warto szukać siły w sobie i w swoich bliskich. Marta udowodniła, że choroba może zmienić perspektywę, ale nie musi odebrać radości życia.

