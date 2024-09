Profesor McGonagall z serii "Harry Potter" nie żyje! Maggie Smith była uwielbiana przez fanów

Podano wyniki oglądalności śniadaniówki Polsatu. Co dalej z Cichopek i Kurzajewskim?

Maggie Smith rozkochała w sobie publikę nie tylko za sprawą angażu w serii "Harry Potter", lecz także swoją rolą w serialu "Downton Abbey". Profesor McGonagall, uwielbiana przez miliony fanów filmów i książek o magicznym chłopcu, "który przeżył", zmarła w wieku 89 lat. Informację o jej śmierci podała stacja BBC w piątek, 27 września 2024 roku. Oświadczenie w tej sprawie wydali synowie aktorki Toby Stephens i Chris Larkin: "Z wielkim smutkiem musimy poinformować o śmierci Dame Maggie Smith". Maggie Smith zmarła w szpitalu wczesnym rankiem, 27 września, w spokojnej atmosferze. Wieści o jej śmierci wstrząsnęły całym filmowym środowiskiem, bo Smith była cenioną i lubianą powszechnie gwiazdą. Każdy fan "Harry'ego Pottera" na myśl o Maggie Smith zapewne od razu widzi ją, zamieniającą się w kota, lub używającą zaklęcia, którego "zawsze chciała użyć" - Piertotum Locomotor, by ożywić posągi do chronienia uczniów w bitwie o Hogwart. Albo scenę, podczas której stawiła czoła Snape'owi, by obronić Harry'ego. Te i wiele innych scen z jej udziałem już na zawsze pozostaną w pamięci fanów.

Maggie Smith zmarła w wieku 89 lat. "Z przyjaciółmi i rodziną była do końca"

Synowie aktorki Toby Stephens i Chris Larkin podkreślili, że Maggie Smith w życiu prywatnym była osobą niezwykle skrytą. Ale do swojego końca pozostała z przyjaciółmi i rodziną. - Pozostawiła dwóch synów i pięcioro kochających wnucząt, które są zdruzgotane stratą swojej niezwykłej matki i babci — czytamy w oświadczeniu. Rodzina dziękuje szpitalowi, w którym aktorka spędziła ostatnie dni. Dziękuje za wszystkie głosy wsparcia i prosi o uszanowanie prywatności.