Prokop oświadczał się Wellman na wizji

Wtorkowe wydanie "Dzień dobry TVN" wywołało lawinę reakcji w social mediach. A wszystko przez pewnego mieszkańca Piły. Gospodarze śniadaniówki zadali mu pytanie, jak z programu "Milionerzy". Chodziło o cytat z "Romea i Julii". Sympatyczny telewidz stwierdził, że para prowadzących przypomina mu nieco słynnych kochanków z dramatu Williama Shakespeare'a. Dorota Wellman w mig podłapała sugestię i zażartowała, że Marcin Prokop powinien teraz odegrać romantyczną scenę. Ten nie zastanawiał się ani chwili... Przyklęknął na jedno kolano przed koleżanką z planu i przedstawił, a właściwie wyśpiewał, zaskakującą wersję oświadczyn.

Zadziwiona Wellman skomentowała z rezygnacją: - Nie wytrzymam. No i koniec z romantyzmem. Prokop zaś zwrócił się do widzów z pytaniem: - Romantycznie? Po czym sam sobie odpowiedział: - Nie za bardzo. Zabawna scenka bardzo spodobała się internautom, którzy komplementowali zgranie i poczucie humoru prowadzących: "Super oświadczyny, od razu bym się zgodziła! Uwielbiam Państwa, jesteście cudowni, mogłabym Was oglądać bez końca!", "To są oświadczyny roku", "Z Panią Dorota i Panem Marcinem zawsze jest radośnie".

Dorota Wellman i Marcin Prokop - zgrana para już od ponad 18 lat

Dorota Wellman i Marcin Prokop prowadzą wspólnie poranne pasmo w TVN od 2005 r. Jednak ich wspólne zawodowe doświadczenia zaczęły się jeszcze wcześniej, bo razem prowadzili również "Pytanie na śniadanie w TVP". Widzowie cenią ich za dystans, poczucie humoru i celne riposty, a ich programy przyciągają przed telewizory rzesze fanów.

