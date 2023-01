Prokop uderza w Tomasza Kammela! Zadrwił z jego sylwestrowych zapewnień

Klaudia Halejcio została OKRADZIONA w Nowy Rok! Nie do wiary, na co połasili się złodzieje

Sylwestrowy występ amerykańskich gwiazd odbił się wyjątkowo szerokim echem w mediach w całym kraju. Członkowie zespołu Black Eyed Pease pojawili się na scenie w tęczowych opaskach i wyrazili swoje wsparcie dla społeczności LGBT+. Tomasz Kammel zapewniał ze sceny, że wszystko to było uzgodnione ze stacją.

- I żeby ukrócić wszelkie spekulacje, wszystko było tak, jak umówione - na najwyższym poziomie włącznie z każdym elementem stroju! - przekonywał prezenter.

Nie wszyscy jednak uwierzyli w jego zapewnienia, a do grona takich osób z pewnością należy Marcin Prokop. Prezenter z konkurencyjnej stacji zadrwił z kolegi po fachu zabawnym wpisem na Instagramie. Marcin Prokop wrzucił do sieci swoje zdjęcie, do którego zapozował siedząc na motocyklu. Prezenter miał na sobie wściekle różowy garnitur, który zdecydowanie przyciąga wzrok.

Wyszło zabawnie? Zobaczcie tę fotkę niżej.