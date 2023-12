Małgorzata J., znana jako Margaret, pod lupą prokuratury, która skierowała przeciwko niej akt oskarżenia dotyczący zaangażowania w "nielegalną reklamę alkoholu". Chodzi o prowadzenie reklamy wódki wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prokurator Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazał w rozmowie z PAP, że według dokumentacji zabezpieczonej w toku dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę, reklama alkoholu była realizowana za pośrednictwem serwisu Instagram. "Profil, na którym były zamieszczane sponsorowane przez producenta alkoholu posty, ma ponad 800 tysięcy obserwujących, czyli więcej niż najpoczytniejsza gazeta codzienna wydawana w Polsce. Pamiętać należy, że zasięg nielegalnych reklam, skierowanych głównie do ludzi młodych, był ogromny" - wyjaśnił prokurator Banna.

Prokuratura wzięła się za Margaret! Postawiono jej zarzuty, wstrząsające doniesienia

Wirtualne Media przypominają, że to kolejna znana osoba, która usłyszała zarzuty za nielegalną reklamą alkoholu. - 15 listopada Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyrokiem nakazowym skazał Tomasza Lisa (zgodził się na podawanie nazwiska) za nielegalną reklamę alkoholu i wymierzył mu grzywnę w łącznej wysokości 20 tys. zł. Zobowiązał go także do poniesienia kosztów procesu. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, "sąd uznał, że na podstawie zebranych dowodów wina Tomasza L. i okoliczności popełnienia przez niego czynu zabronionego nie budzą wątpliwości". Akt oskarżenia dotyczył reklamowania napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chodziło o reklamę alkoholi, którą zamieszczono w dodatku do "Newsweeka" - podaje WM.

W tym roku zapadały też wyroki w podobnych sprawach: Janusz Palikot dostał 80 tys. zł grzywny, podobnie jak Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski. Panowie zapowiadali, że odwołają się od wyroku, ponieważ ten jest nieprawomocny. Wyroki nakazowe usłyszeli też Maciej Musiał (15 tys. zł grzywny) i Maffashion, czyli Julia Kuczyńska (10 tys. zł). Nazwisk było jeszcze więcej, a wszystko wskazuje na to, że wkrótce usłyszymy kolejne.