Kayah jest załamana po śmierci Piotra Nagłowskiego. Znali się do wielu lat. Okazało się, że menedżer i dziennikarz jeszcze przed śmiercią zdążył spotkać się z piosenkarką. - Piotrze, za wcześnie! Widzieliśmy się ostatnio! Było śmiesznie wspominać dawne czasy! Jak to tak teraz? Bez twojego humoru? Serdeczności? I tak - poczciwości? Piotruś, no nieeee! Wielki żal! Nic z tego nie rozumiem!" — napisała na Facebooku Kayah. - Bardzo mnie to zasmuciło. Znamy się, od kiedy miałam 16 lat. Zajmował się wtedy Tiltem (polski zespół muzyczny - red.) i opiekował się mną scenicznie. To był przyzwoity człowiek. Boli - dodała w innym wpisie. Piotr Nagłowski został także pożegnany przez Anię Rusowicz, która przeżywa trudny okres. Dzień wcześniej odbył się pogrzeb Wojciecha Kordy, jej ojca. - Piotruś co to się wydarzyło - napisała piosenkarka i dodała smutne emotki i hashtagi #rip i #piotrnagłowski.

O śmierci legendy polskiej muzyki poinformowała Agencja Muzyczna Polskiego Radia, z którym Piotr Nagłowski związany był przez wiele lat. - Odszedł nasz Przyjaciel, Piotr Nagłowski. Ogromna wiedza, doświadczenie, o branży muzycznej wiedział wszystko. Nade wszystko dobry człowiek. Kochał ludzi, zawsze z empatią, serdeczny. Piotrze, w naszej pamięci i w sercach jesteś i pozostaniesz… - czytamy w specjalnym komunikacie.

