Doda przed 40. urodzinami zmieniła swoje życie

Doda 15 lutego skończy 40 lat. Tuż przed wkroczeniem w ten wiek, gwiazda podjęła wiele ważnych decyzji, które zmieniły jej życie. - Dziś mija siedem miesięcy, odkąd nie pokazuje prywaty w mediach - napisała na Instagramie. Oprócz tego piosenkarka całkowicie zrezygnowała z picia alkoholu i zmieniła nawyki żywieniowe. Na dodatek Doda postanowiła zakończyć pełnowymiarową karierę sceniczną. - Postanowiłam sobie, że moja ostatnia trasa koncertowa będzie taka, której nikt nigdy nie pobije, a przede wszystkim ja sama - wyznała wokalistka w "Dzień dobry TVN". Teraz Doda znów wywołała niemałe zamieszanie, bo postanowiła ujawnić, jakie wiadomości otrzymuje jej partner Dariusz Pachut. Okazuje się, że artystka ma dostęp do jego telefonu.

Doda ma haki! Kobiety wysyłają nagie zdjęcia jej partnerowi

Mimo że przecież ludzie wiedzą, że Doda i Dariusz Pachut są razem, to dla wielu kobiet nie stanowi to przeszkody w wysyłaniu mężczyźnie nagich zdjęć! Przerażające! - Myślicie, że jakikolwiek mój publiczny związek był barierą dla kogoś? My ze swoim partnerem mamy hasła do swoich telefonów, widzimy kto, co do nas pisze. Laski centralnie wysyłają nagie zdjęcia, propozycje randek... Do wszystkich moich partnerów, aktualnego również. Jak ja bym pokazała te screeny, zrobiła z tego całą galerię, to by było im wstyd, bo większość z nich ma też swoich partnerów - wyznała Doda w rozmowie z RMF FM. Jak widać, Dorota Rabczewska zebrała potężne haki. Gdyby to ujawniła, to pewnie byłby koniec wielu związków.

W naszej galerii prezentujemy, jak Doda zmieniła się od czasów, gdy była nastolatką

Sonda Czy Doda powinna reprezentować Polskę na Eurowizji? TAK NIE NIE MAM ZDANIA