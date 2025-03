Przez 62 lata był mężem jednej kobiety. O skrywanej tajemnicy dzieci aktora dowiedziały się z książki

Czesia z "Klanu" NIE DO POZNANIA! Za jej nowy "styl" odpowiada inna gwiazda

Choć Emil Karewicz był osobą otwartą dla swoich fanów, to w życiu prywatnym miał wiele tajemnic. Okazało się, że jego małżeństwo z Teresą było już trzecim związkiem aktora. Jednak o wcześniejszych relacjach nigdy nie mówił swoim dzieciom. Również z autobiografii dowiedzieli się, że mają przyrodnią siostrę.

Tata nigdy mi o swoich poprzednich żonach nie opowiadał. Niewiele nam o sobie opowiadał. Dużo więcej dowiedziałem się z jego autobiografii, która ukazała się w 2013 roku

– wyznał syn aktora Krzysztof.

Aktor nigdy nie zdecydował się na rozmowę z dziećmi o swoich wcześniejszych małżeństwach. Być może chciał zostawić przeszłość za sobą i skupić się na budowaniu stabilnej przyszłości z Teresą. Jego autobiografia rzuciła nowe światło na życie rodzinne artysty, ukazując nieznane dotąd fakty.

Życie i kariera Emila Karewicza

Emil Karewicz był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. Jego role w „Stawce większej niż życie”, gdzie wcielił się w Hermanna Brunnera, czy w „Krzyżakach” jako król Władysław Jagiełło, przeszły do historii polskiego kina. Jego talent aktorski i charyzma sprawiły, że stał się ikoną polskiej kinematografii.

Pomimo tajemnicy dotyczącej poprzednich małżeństw, Karewicz był oddanym ojcem i mężem. Jego relacja z Teresą była niezwykle trwała i pełna wzajemnego wsparcia. To właśnie z nią spędził większość swojego życia, aż do swojej śmierci w 2020 roku. Historia Emila Karewicza pokazuje, że nawet najbliżsi mogą nie znać wszystkich tajemnic swoich rodziców. Czy aktor świadomie nie dzielił się swoją przeszłością, czy po prostu uważał ją za zamknięty rozdział? Odpowiedź na to pytanie na zawsze pozostanie zagadką.

