Przyjaciółka Wieniawy w ciąży ze znanym sportowcem. To prawdziwy twardziel

Co to był za ślub!

Roma Janota kilka miesięcy temu wzięła ślub ze znanym sportowcem. Przyjaciółka aktorki Julii Wieniawy poślubiła Andrzeja Bargiela, himalaistę i narciarza wysokogórskiego, który jest także ratownikiem TOPR. Jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z wierzchołków K2 oraz Broad Peak. Para swój ślub długo ukrywała. Podobnie jak ciążę Romy. Celebrytka wrzuciła teraz na Instagram zdjęcia w bikini wykonane podczas wakacji nad brzegiem morza. Pod postem pojawiła się masa gratulacji. - Jaka wspaniała wiadomość!!! To najwspanialsza podróż w życiu tylko, że bez mapy - napisała w komentarzu Martyna Wojciechowska. - Romcia, Andrzej co za wspaniała wiadomość!!! Cudna Paro! Trzymam za Was kciuki z całych sił. Ściskam mocno i zobaczycie, ze to najpiękniejsza przygoda - dodała Maja Ostaszewska.

