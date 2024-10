Przystojny aktor rozkochał "polską Audrey Hepburn". Ich małżeństwo było katastrofą

Totalnie odmieniona Ida Nowakowska! Po blondzie nie ma śladu, ale nie wróciła też do ciemnych włosów. Co za kolor!

Joanna Jędryka i Krzysztof Chamiec: "Było to smutne i trudne małżeństwo"

Joanna Jędryka (84 l.) od dziecka była zafascynowana aktorstwem. Uwielbiała spędzać czas w kinie. Po powrocie zamykała się w łazience i odgrywała obejrzane na ekranie sceny. Z dziećmi sąsiadów założyła teatrzyk domowy, któremu przewodziła. Co ciekawe, uważała się za osobę wręcz chorobliwie nieśmiałą. Na przekór temu postanowiła zostać aktorką.

Do szkoły aktorskiej dostała się za drugim razem, ale szybko udowodniła, że jest stworzona do życia na scenie. Była na pierwszym roku studiów, gdy otrzymała pierwszoplanową rolę w filmie "Dwaj panowie 'N'" Tadeusza Chmielewskiego.

Kiedy mnie wybrał, kilka razy pytałam, czy jest pewien, że to na pewno mam być ja. Taka jestem. Nie dowierzam, jestem "wycofana", nie przebojowa - wspominała na łamach "Super Expressu".

Na studiach znalazła miłość. Bez pamięci zakochała się w reżyserze, Stanisławie Jędryce. Miała zaledwie 20 lat, gdy w obecności świadków przyrzekli sobie miłość.

Dlaczego tak szybko? Podobaliśmy się sobie i nie miałam nic przeciwko temu. Ale właściwie małżeństwo spędziliśmy w pracy. Ja studiowałam, on robił dużo filmów. A potem, najprościej mówiąc, on spotkał swoją starą miłość - mówiła po latach aktorka.

Małżeństwo przetrwało zaledwie pięć lat. Do rozwodu doszło, bo Jędrka spotkał "swoją starą miłość". Młoda rozwódka dołączyła zespołu teatru im. Stanisława Jaracza w Łodzi. Tam wpadła w oko Krzysztofowi Chamcowi. Aktorka doskonale wiedziała, że starszy o dekadę amant nie może narzekać na brak atencji płci pięknej. Zaimponowało jej, że ze wszystkich otaczających go piękności zwrócił uwagę właśnie na nią.

Joanna Jędryka i Krzysztof Chamiec: Nie mógł uwierzyć, że go porzuciła

Joanna poddała się jego urokowi amanta. Nie przeszkadzało jej, że za Chamcem ciągnęła się za nim reputacja damskiego boksera. Do tego byli z dwóch różnych światów. On pewny siebie, ona najchętniej usunęła by się w cień. To właśnie jego przebojowość oraz "nonszalancja wobec życia" tak ją w nim pociągała. Jak wspominała w "Super Expresie", wiedziała o jego sprawkach, ale mimo to powiedziała mu "tak". Wydawało jej się, że opowieści, które krążą na jego temat są przesadzone.

Nigdy mnie nie uderzył, choć raz zwinął dłoń w pięść. 'Pamiętaj, Krzysiu, twój pierwszy fałszywy krok będzie ostatnim'" - powiedziałam wtedy. Był wściekły, ale odważył się tylko na rzucenie kapciem w okno - pisała.

Pod koniec lat 60. małżonkowie przeprowadzili się do stolicy, gdzie oboje dostali angaż w Teatrze Ateneum. Tam liczyła się tylko jedna kobieta - dyrektora teatru Janusza Warmińskiego, Aleksandra Śląska. Aktorka miała ogromny wpływ na to, co się dzieje w teatrze. Gdy oko jej męża zbłądziło w kierunku którejś z młodych aktorek, bezlitośnie pozbywała się rywalek. Przy tym sama nie stroniła od towarzystwa przystojnych mężczyzn. Mówiono, że ona również nie oparła się urokowi Krzysztofa Chamca. Nie był to pierwszy raz, gdy aktor nie potrafił dochować wierności. Tym razem Joanna Jędryka nie miała zamiaru znosić upokorzenia.

Miałam dość alkoholu, jego kolegów, kłamstw, zdrad. Powzięłam decyzję o rozwodzie. Nie wierzył. "Ty?" - dziwił się. "Kobiety klęczą u mych stóp, a ty mi mówisz, że odchodzisz?" - wspomniała aktorka.

Krzysztof Chamiec nie mógł pogodzić się z odejściem żony. Kilka miesięcy po rozwodzie starał się ją odzyskać. Jędryka wspominała, że przyszedł do jej teatru z bukietem róż i zapytał, czy nie wybraliby się razem na wakacje. Jednak ona nie miała zamiaru znowu się z nim wiązać. Kilka lat później znalazła szczęście u boku pisarza i tłumacza, Jerzego Chociłowskiego. Związek z Krzysztofem Chamcem podsumowała słowami: "Było to smutne i trudne małżeństwo".

