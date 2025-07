W latach 90. w Polsce powstało wiele znakomitych filmów, m.in. "Psy", "Młode wilki", "Ogniem i mieczem", "Dług" czy "Nic śmiesznego". Także w ostatniej dekadzie XX wieku pojawiać zaczęły się robione z zachodnim stylu telenowele (choć pierwsza z nich "W labiryncie" - weszła na małe ekrany jeszcze w latach 80.). Z tego okresu pamiętamy wielu znakomitych aktorów. Cezary Pazura, Bogusław Linda, Jan Wieczorkowski, Olaf Lubaszenko, Piotr Szwedes, Dariusz Kordek, Paweł Deląg - to tylko niewielka część z nich. W latach 90. zdecydowanie gorzej niż branża filmowa wyglądała polska piłka nożna. Co prawda w 1992 roku polska reprezentacja olimpijska pod wodzą Janusza Wójcika zdobyła srebrny medal olimpijski (w finale przegrała z Hiszpanią 2:3), a cztery lata później trenowana przez Pawła Janasa Lega Warszawa zagrała w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (odpadła po dwumeczu z Panathinaikosem Ateny), ale... to były właściwie wszystkie sukcesy polskich piłkarzy. O stanie naszego futbolu w tamtym czasie najlepiej mówi to, że nie zagraliśmy wówczas ani w mistrzostwach świata, ani Europy. A utalentowanych graczy mieliśmy sporo. Andrzej Juskowiak, Wojciech Kowalczyk, Jerzy Brzęczek, Marek Citko, Leszek Pisz, Tomasz Wałdoch, Marek Koźmiński, Piotr Świerczewski... Długo można wymieniać. Pamiętasz tych piłkarzy? A aktorów z lat 90.? Rozwiąż QUIZ. Aktor czy piłkarz? Legendy lat 90. Juskowiak, Kordek, Pisz, Wieczorkowski. Przygotowaliśmy 20 prostych pytań. W każdym z nich do wyboru są tylko dwie odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.

