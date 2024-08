Seweryn Krajewski i Czesław Niemen wylansowali ogromną ilość przebojów. "Dziwny jest ten świat", "Anna Maria", "Pod papugami", "Ciągle pada", "Nie spoczniemy", "Tak bardzo się starałem", "Wspomnienie", "Niebo z moich stron" czy "Dozwolone do lat lat 18" - to tylko niewielka cześć szlagierów śpiewanych przez tych artystów. Zarówno bez Czesława Niemena, jak i Seweryna Krajewskiego nie sposób wyobrazić sobie polską muzykę. Ich piosenki sprzed kilkudziesięciu lat cały czas są śpiewane przez kolejne pokolenia Polaków i doczekały się wielu mniej lub bardziej udanych coverów i przeróbek. Zmierzyć się z takimi utworami nie każdy jednak potrafi. Pamiętasz te szlagiery? Rozpoznasz, kto je śpiewał? Rozwiąż QUIZ. Czesław Niemen czy Seweryn Krajewski. Czyj to utwór? Pod papugami, Anna Maria, Ciągle pada. Do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Jedna z nich jest poprawna.

QUIZ. Czesław Niemen czy Seweryn Krajewski. Czyj to utwór? Pod papugami, Anna Maria, Ciągle pada
Pytanie 1 z 20
Pod papugami śpiewał:
Czesław Niemen
Seweryn Krajewski

